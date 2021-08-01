ألمانيا: توقيف أكثر من 500 محتج على قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت متحدثة باسم شرطة برلين لوكالة "نوفوستى" الروسية إن العدد الإجمالى للموقوفين مرشح للارتفاع، موضحة أن العملية الأمنية لم تنته بعد.
وشهدت برلين اليوم الأحد مظاهرات لنشطاء حركة "كفيردينكر" أو "التفكير غير النمطى" المناهضة للقيود المفروضة ضمن جهود الحكومة لمواجهة وباء كورونا، كارتداء الكمامات الإلزامى والتطعيم.
وكانت معظم هذه الفعاليات غير مرخصة من قبل السلطات بسبب مخاوف من خرق معايير السلامة الصحية أثناء المظاهرات.
وقالت الشرطة إن ما بين 4 و5 آلاف شخص كانوا يتجمعون فى مناطق مختلفة من المدينة وحاولوا إغلاق أحد الشوارع العامة، ما أدى إلى اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة وتنظيم اعتقالات طالت المتظاهرين.
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