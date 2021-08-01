اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام بالسودان تتخذ قرارات مهمة

جدة - نرمين السيد - اتخذت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، عددا من القرارات المهمة؛ منها: تعديل القرار الرئاسى الخاص بلجنتى مسار الوسط والشمال ليصبح قرارا واحدا للجنتين برئاسة الفريق الركن ياسر العطا.





كما قررت اللجنة -خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوية رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك، وبحضور عدد من أعضاء مجلس السيادة وأعضاء اللجنة- عقد اجتماع لمسار دارفور برئاسة محمد حسن التعايشى، وآخر للمنطقتين برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، بحضور وزير الدفاع الفريق ركن يس ابراهيم يس، واللجان المعنية من أطراف الاتفاق ورؤساء التنظيمات فى مدة أقصاها يومين، للوصول لبرنامج متكامل لكيفية تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وكلف الاجتماع، اللجنة التى شكلها رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو لعقد ورش عمل فى دارفور لشرح الاتفاق ومواصلة العمل للاشراف على اختيار والى وسط دارفور من قبل أهل المصلحة، على أن يسبق ذلك عقد اجتماع غدا برئاسة رئيس مسار دارفور محمد حسن التعايشى بحضور رئيس مفوضية السلام، وأطراف العملية السلمية.

وأوصى الاجتماع بعقد اجتماعات للجان العليا للمسارات، كل على حده، لتحديد متطلبات تنفيذ قضايا كل مسار فى الاتفاقية، وذلك فى غضون ثلاثة أيام، يعقبه اجتماع لرؤساء المسارات مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يوم الخميس المقبل للوصول إلى قرارات بشأن تنفيذ الاتفاق.

وناقش الاجتماع، قرار تشكيل قوة حماية المدنيين التى يرأس لجنتها وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووجه الاجتماع باعتماد مسمى قوة حفظ الأمن فى دارفور، للتوافق مع المسمى الذى ورد فى الاتفاقية.