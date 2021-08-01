شقيقة كيم: مناورات واشنطن وسول ستؤجج التوترات مجددًا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، اتهمت فى بيان اليوم الأحد سول بـتضخيم أهمية إعادة التواصل الذى حدث الأسبوع الماضى بين الكوريتين، واصفة تفسيرهم للتطور بأنه "متسرع".

كما، قالت إن "التكهنات المتسرعة والتفسير الذى لا أساس له لن يؤدى إلا إلى خيبة الأمل"، وفق ما نقل موقع NKnews.

وكررت كيم فى بيانها موقفها الذى أعربت عنه فى مارس الماضى، المتمثل بوقف التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وذكر البيان أن جيش كوريا الشمالية سيراقب عن كثب ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستجرى مناورات فى أغسطس الجارى.

وأضافت أن "أى شكل من أشكال التدريبات العسكرية المشتركة خلال نقطة التحول الحاسمة الحالية ستؤثر بشكل مباشر على فرص كيم جونج أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن فى اتخاذ خطوة أخرى نحو تحسين العلاقات بين الكوريتين".

وأوضح البيان أن "أى استئناف محتمل للمحادثات بين الكوريتين يواجه العديد من العقبات".