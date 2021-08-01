العقبة : وفاة شاب طعنا على يد شقيقتيه

دوت الخليج :- قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد بلاغ لمديرية شرطة العقبة امس السبت بقيام فتاتين بطعن شقيقهن ما أدى إلى وفاته في محافظة العقبة.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأحد، أنّ حالة الطعن جاءت على خلفية خلافات عائلية. حيث قامت الفتاتين بتسليم نفسيهما فيما جرى الكشف عن الجثة وتحويلها للطب الشرعي وبوشرت التحقيقات مع الفتاتين المشتبه بهما.