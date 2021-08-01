تردد قناة كراميش 2021 على النايل سات والعرب سات، تُعد قناة كراميش من أبرز قنوات الأطفال المعروفة في الكثير من الدول نظراً لما تُقدمه من محتوى يتناسب مع العادات والتقاليد العربية والدينية أيضاً مما يجذب لها الأهالي للبحث عنها عند تغيير ترددها، فهي تتسم بالعمل على مدار اليوم دون توقف وتعرض مجموعة كبيرة من الأناشيد التي تُعلم الأطفال الحروف والأرقام وغيرها.قناة كراميش
هي قناة مخصصة للأطفال فهي تعرض الكثير من الأناشيد المفيدة وأيضاً الترفيهية لإبعاد الرتابة عن الأطفال، ومنذ ظهورها استطاعت أن تجذب لها الأطفال من كل مكان في العالم.تردد قناة كراميش 2021
بعد تغيير القناة زادت معدلات البحث عن التردد الجديد رغبةً في استقبالها على الأجهزة الخاصة بهم لكي يستمتعون الأبناء بكل ما تعرضه من محتوى، لذا يُمكنكم التعرف على التردد عن طريق البيانات التالية:القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11603.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل التصحيح: 3/4.
- التردد: 11390.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 3/4.
- تتسم القناة بعرض الكثير من الأغاني والأناشيد المفيدة للأطفال.
- تسعى لتعليم الأطفال الكثير من الأمور سواء في حياتهم العملية أو العلمية.
- تُساهم في إنشاء أطفال يحترمون من حولهم.
- تهدف القناة لغرس المبادئ الشرقية في نفوس الأطفال.
- تستخدم القناة أفضل أجهزة بث لكي تضمن جودة ونقاء الصوت والصورة.
- قناة مجانية لا تحتاج إلى دفع اشتراك شهري لاستقبالها.
- تعمل على مدار الساعة دون توقف.
- تستعمل إعلانات قصيرة حتى لا تتسبب في شعور الأطفال بالملل.
تشمل تلك القناة مجموعة كبيرة من الأناشيد سواء كانت ترفيهية أو علمية أو دينية وغيرها، وتلك التنوع تسبب في زيادة نسبة مشاهدتها من كل مكان في العالم العربي، لذا من أبرز أناشيدها ما يلي:
- انشودة الكذاب أداء موسى مصطفى.
- شمعة كراميش لكلا من مجاهد هشام وموسى مصطفى و أحمد الكردي.
- تاكسي البابا أداء لكلا من أحمد الكردي وسجى حماد.
- الغيورة أنشاد كلا من علي زكي وملاك الطرايرة.
- ياعيبو نط الفار بجيبه أداء بشرى.
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تردد قناة كراميش 2021 على النايل سات والعرب سات، تُعد قناة كراميش من أبرز قنوات الأطفال المعروفة في الكثير من الدول نظراً لما تُقدمه من محتوى يتناسب مع العادات والتقاليد العربية والدينية أيضاً مما يجذب لها الأهالي للبحث عنها عند تغيير ترددها، فهي تتسم بالعمل على مدار اليوم دون توقف وتعرض مجموعة كبيرة من الأناشيد التي تُعلم الأطفال الحروف والأرقام وغيرها.قناة كراميش
هي قناة مخصصة للأطفال فهي تعرض الكثير من الأناشيد المفيدة وأيضاً الترفيهية لإبعاد الرتابة عن الأطفال، ومنذ ظهورها استطاعت أن تجذب لها الأطفال من كل مكان في العالم.تردد قناة كراميش 2021
بعد تغيير القناة زادت معدلات البحث عن التردد الجديد رغبةً في استقبالها على الأجهزة الخاصة بهم لكي يستمتعون الأبناء بكل ما تعرضه من محتوى، لذا يُمكنكم التعرف على التردد عن طريق البيانات التالية:القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11603.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل التصحيح: 3/4.
- التردد: 11390.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 3/4.
- تتسم القناة بعرض الكثير من الأغاني والأناشيد المفيدة للأطفال.
- تسعى لتعليم الأطفال الكثير من الأمور سواء في حياتهم العملية أو العلمية.
- تُساهم في إنشاء أطفال يحترمون من حولهم.
- تهدف القناة لغرس المبادئ الشرقية في نفوس الأطفال.
- تستخدم القناة أفضل أجهزة بث لكي تضمن جودة ونقاء الصوت والصورة.
- قناة مجانية لا تحتاج إلى دفع اشتراك شهري لاستقبالها.
- تعمل على مدار الساعة دون توقف.
- تستعمل إعلانات قصيرة حتى لا تتسبب في شعور الأطفال بالملل.
تشمل تلك القناة مجموعة كبيرة من الأناشيد سواء كانت ترفيهية أو علمية أو دينية وغيرها، وتلك التنوع تسبب في زيادة نسبة مشاهدتها من كل مكان في العالم العربي، لذا من أبرز أناشيدها ما يلي:
- انشودة الكذاب أداء موسى مصطفى.
- شمعة كراميش لكلا من مجاهد هشام وموسى مصطفى و أحمد الكردي.
- تاكسي البابا أداء لكلا من أحمد الكردي وسجى حماد.
- الغيورة أنشاد كلا من علي زكي وملاك الطرايرة.
- ياعيبو نط الفار بجيبه أداء بشرى.
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