إليكم رقم هاتف تداول بنك الراجحي وخطوات التداول بالتفصيل، تتميز المملكة العربية السعودية باحتوائها على العديد من المصارف التي تقدم خدمات بنكية و مصرفية متنوعة، ومن أبرز مصارف المملكة وأشهرها على الإطلاق مصرف الراجحي، والذي تم تأسيسه عام 1957 على يد كل من سليمان وصالح ومحمد بن عبد العزيز ليقدم العديد من الخدمات المصرفية لجميع المتواجدين على الأراضي السعودية من مقيمين ومواطنين، وأصبح البنك من أهم وأفضل المشاريع الاستثمارية على مستوى الوطن العربي.

رقم هاتف تداول بنك الراجحي

يعمل بنك الراجحي على تقديم العديد من الخدمات المصرفية التي تتوافق مع شريعة الإسلام، وذلك لخدمة جميع العملاء والعمل على جذب المزيد من العملاء إليه، ومن أبرز هذه الخدمات خدمات الاتصال وخدمة هؤلاء العملاء عن طريق توفير فريق عمل يمكنه الرد على جميع أسئلة واستفسارات العملاء، وتلقي الشكاوى إن وجدت، وقد قام بنك الراجحي بتخصيص رقم التداول التابع له، حيث يمكن الاتصال على الرقم 00966920005856، كما يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو التواصل عبر البريد الإلكتروني.

رقم الاستفسارات المجانية بنك الراجحي

قام بنك الراجحي بتوفير العديد من الطرق التي تساعد العميل في الحصول على المعلومات الدقيقة حول المعاملات الخاصة به، لذا تقدم رقم الهاتف المصرفي الموحد لتقديم الاستفسارات مجاناً عن طريق الاتصال على 920003344966+، وهذا الرقم مخصص لغير العملاء، بينما يمكن للعملاء الحاليين للبنك الاتصال على رقم 8001248880.

خطوات التداول في بنك الراجحي

أوضح بنك الراجحي الخطوات الواجب اتباعها لإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في مصرف الراجحي، وذلك كما يلي:

فتح حساب جاري لدى بنك الراجحي.

فتح محفظة استثمارية لدى مؤسسة الراجحي المالية.

البدء في بيع وشراء الاسهم عن طريق تطبيق بنك الراجحي الإلكتروني.