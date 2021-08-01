كيفية تغير الرقم السري الخاص ببطاقة صراف الراجحي 2021

مصرف الراجحي : هو من أشهر،وأهم البنوك في المملكة العربية السعودية، ومقرها تحديداً في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وقد تم إنشائه عام ١٩٥٧، ويتم التعامل فيه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وله بطاقة ائتمان خاصة به، ويقدم خدمات عديدة للمواطنين السعوديين، والمقيمين في المملكة العربية السعودية مثل خدمات المصرفية، ولديه عدد كبير من الفروع داخل، وخارج المملكة العربية السعودية، و قد يبحث الكثير من عملاء هذا البنك في كيفية تغير الرقم السري الخاصة ببطاقة صراف الراجحي ،وهذا ما نوضحه.

أول خطوة في تغير الرقم السري لبطاقة صراف راجحي هي الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمصراف الراجحي ثم قم بالضغط على التسجيل في الخدمات الإلكترونية ثم قم بكتابة رقم البطاقة الصراف الآلي، والرقم السري للبطاقة الخاصة بك، ورقم الحساب البنكي الخاص بك، في الخانة المخصصة لذلك ثم الضغط على زر “الدخول” قم بالضغط على زر تسجيل، التي يوجد بجوار خدمة المباشر للأفراد ثم الضغط على زر “تعيين”، التي يوجد بجانب إعادة تعيين كلمة سر ثم كتابة كلمة السر الجديدة، التي ترغب بالدخول بها بعد ذلك، ثم كتابتها مرة أخرى في الخانة المخصصة لها ،للتأكد منها ، ثم الضغط على زر “استمرار” ثم بعد ذلك سوف تظهر لك صفحة، وقم بتأكيد أنه تم تغير الرقم السري لبطاقة صراف الراجحي

كيفية تغير الرقم السري لبطاقة صراف الراجحيكيفية إعادة تعيين الرقم السري لبطاقة بنك الراجحي من الصراف

قدم مصرف الراجحي لعملائه، إمكانية إعادة تعيين رقم سري جديد للمواطنين بكل سهولة، ويسر، من خلال أي صراف آلي متواجد بالشارع من خلال الخطوات الآتية:

التوجه إلى أي صراف آلي متواجد بالشارع، ثم قم بإدخال البطاقة صراف الراجحي الخاصة بك قم بإدخال الرقم السري الخاص بك، في الخانة المخصصة له قم بتحديد من القائمة خيار عمليات أخرى الضغط على كلمة تغيير الرقم السري كتابة الرقم السري الجديد، ثم كتابته مرة أخرى للتأكد منه، ثم الضغط على كلمة تأكيد

ثم بعد ذلك سوف تظهر لك رسالة بإتمام عملية تغير الرقم السري، وعند تسجيل الدخول مرة أخرى، سوف تقوم بإدخال الرقم السري الجديد الخاص بك.