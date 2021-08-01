تعرف على دلالة الأرقام المدونة على الزجاجات والعبوات البلاستيك، لا يخلو منزل من زجاجات المياه والعصائر والحليب، حيث أصبحت الأكثر استخداما، ولكن هل فكرت يوما أن هذه الزجاجات قد تجلب لك العديد من الأضرار إذا قمت باستخدامها مرة أخرى، حيث أن هناك بعض من هذه الزجاجات لا يمكن استخدامها مرة أخرى ستلحق الضرر لمستخدميها، لذا قامت الشركات المصنعة لها بطباعة بعض الأرقام التي لها دلالة تعبر عن إمكانية استخدامها مرة أخرى بعد انتهاء ما بها أم لا، وسنتعرف على هذه الدلالات معا.

دلالة الأرقام المدونة على الزجاجات والعبوات البلاستيك

توجد أرقام مدونة على الزجاجات والعبوات البلاستيك التي نقوم باستخدامها يومياً، والتي توضح مدى صحة استخدامها في تعبئة الشراب بها مرة أخرى أم لا، ومن هذه الأرقام:

رقم 3، رقم 7 : يدل تواجد هذان الرقمان على العبوات البلاستيك أن هذه العبوات تحتوي على ثنائي الفينو، لذا يحذر من تعبئة الطعام والشراب بها.

رقم 6: تستخدم العبوات التي تحتوي على هذا الرقم مرة واحدة فقط، حيث تحتوي هذه العبوات على مادة البولي ستايرين، والتي يقل ضررها عن أضرار الرقم 3، 7.

الأرقام 1، 2، 4، 5: تعتبر العبوات التي تحمل هذه الأرقام هي الأكثر أمانا بالنسبة للعبوات الأخرى، ولكن يجب عدم تسخين هذه العبوات.

نصائح عند شراء العبوات البلاستيك

وضع الحسيني عوض عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين عدة نصائح يجب مراعاتها عند النظر إلى مثلث التدوير الخاص بالعبوات البلاستيك، وذلك بتوضيح معنى هذه الأرقام:

رقم 1: يوجد بكثرة على زجاجات المياه المعدنية، ويعني الاستخدام مرة واحدة فقط.

رقم 2: ينصح بشراء العبوات التي تحمل هذا الرقم لأنها آمنة وقابلة للتدوير.

رقم 3 : يعتبر هذا النوع من أكثر أنواع العبوات خطورة.

رقم 5: آمن ويصلح للمأكولات والمشروبات الباردة والساخنة.