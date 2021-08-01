مصرف الراجحي يربح 6.5 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2021

يعد مصرف الراجحي من أهم، وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية، ولديه نخبة كبيرة من المحاسبين، ذو كفائة عالية، في مجال البنوك، كما أنه لديه عدد كبير من الحسابات الخاصة بالأفراد، والشركات، كما أنه يضمن لك تعاملات بنكية دقيقة وسرية حيث أنه يشاد له بالأمانة، والدقة في العمل، وقد أعلن مصرف الراجحي عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في يوم ٣٠/٦/٢٠٢١ فترة “ستة أشهر” من العام حيث سجل هذا المصرف صافي ربح بلغ قرابة 6.9 مليار ريال سعودي، مقارنة بتسجيله صافي ربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بلغ حوالي 4.8 مليار ريال سعودي، بارتفاع 44%.

ارتفاع صافي الربح في مصرف الراجحي

وقد أوضح مصرف الراجحي في بيان له من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن سبب ارتفاع صافي الربح في الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة له في العام الماضي، يعود ذلك إلى ارتفاع صافي الدخل، نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة حوالي 25.7% ويعود ذلك بشكل مباشر، ورئيسي إلى ارتفاع صافي دخل التمويل ، والاستثمار ، والدخل من رسوم الخدمات ،والتعاملات البنكية، والدخل القائم من العمليات الأخرى ، وقابل ذلك بإنخفاض في الدخل من تحويل العملات الأجنبيه .

ارتفاع مصاريف العمليات

هذا وقد ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة تقريباً 3.1%، وهذا الارتفاع نتيجة، ارتفاع في مصاريف رواتب، ومزايا الموظفين، المصارف العمومية، الإدارية الأخرى، وقابل لذلك انخفاض مصروف الاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 1.151 مليون ريال سعودي، إلى 1.161 مليون ريال سعودي بنسبة 0.9%.

حيث أن موقع ثقفني يشيد بالانجاز الكبير الذي قدمه موظفين مصرف الراجحي على دورهم الكبير في زيادة الأرباح ، حيث أثبتوا أنهم قادرين على كسب ثقة الأفراد، لفتح كثير من الحسابات لدى المصرف، ويضمنها لهم معاملات بنكية جيدة ، مع زيادة أرباح الودائع ، مع سرعة التعامل في فتح الحسابات، وكل هذا الإنجاز قائم على إدارة ذو خبرة عالية في التعامل مع الأفراد، والهيئات، والشركات باحترافية، والتعامل مع المعاملات المالية، والتعامل مع سوق العمل، لكسب الكثير من الأرباح ونحن ننتظر منهم الكثير لأنهم قادرون على ذلك.