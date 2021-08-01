احصل على آلاف الدولارات مقابل زيارتك لهذه القرى الإيطالية، تعاني العديد من القرى الإيطالية الخلابة من هجرة سكانها والانتقال خارجها قاصدين المدن، مما أدى إلى انخفاض نسبة السكان القاطنين في هذه القرى، لذا قامت بعمل عروض رائعة لجذب المزيد من الأفراد إليها ممن يقل أعمارهم عن 40 عاما بشرط انطباق عدة شروط سنتعرف عليها سوياً، سواء عن طريق الحصول على بعض الأموال والمساعدة في بدء مشروع جديد على أرض القرية، ولمزيد من المعلومات حول ذلك تابعوا معنا.قرى إيطالية تمنح الدولارات مقابل الإقامة بها
إذا كنت من عشاق الهدوء والمناخ الدافئ طوال العام، يمكنك الذهاب إلى قرية كالابريا، والتي تمنح الأفراد المنتقلين إليها حوالي 33 ألف دولار أو ما يعادل 28 ألف يورو خلال ثلاث سنوات، وذلك لسد العجز السكاني الذي تعاني منه القرى، حيث يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة، وتتنوع المناطق في هذه القرى ما بين مناطق تطل على البحر، وأخرى تقع أعلى الجبال، وثالثة تجمع بين الإثنين، وهو عرض جيد للعديد من الأفراد المتحمسة للعمل والاجتهاد.شروط تقاضي دولارات في إيطاليا
قرأنا في السطور السابقة عن المبلغ الذي سوف تمنحه القرى الإيطالية للقادمين إلى أراضيها، ولكن للحصول على هذا المبلغ لابد من تحقق عدة شروط:
- أن يكون عمر القادم إليها لا يتجاوز 40 عام.
- الاستعداد التام للانتقال إلى القرية خلال 3 شهور من قبوله.
- أن يلتزم القادم إليها ببدء مشروع صغير سواء بالاعتماد الذاتي أو مساعدات خارجية.
- وقد أكد عضو المجلس الإقليمي أن الدخل الشهري للأفراد القادمين يتراوح ما بين 800 إلى 1000 يورو لمدة سنتين أو ثلاثة، كما أنها تقدم دعم مرة واحدة في حالة الرغبة في إطلاق نشاط تجاري جديد كالمطعم أو المتجر أو المزرعة.
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احصل على آلاف الدولارات مقابل زيارتك لهذه القرى الإيطالية، تعاني العديد من القرى الإيطالية الخلابة من هجرة سكانها والانتقال خارجها قاصدين المدن، مما أدى إلى انخفاض نسبة السكان القاطنين في هذه القرى، لذا قامت بعمل عروض رائعة لجذب المزيد من الأفراد إليها ممن يقل أعمارهم عن 40 عاما بشرط انطباق عدة شروط سنتعرف عليها سوياً، سواء عن طريق الحصول على بعض الأموال والمساعدة في بدء مشروع جديد على أرض القرية، ولمزيد من المعلومات حول ذلك تابعوا معنا.قرى إيطالية تمنح الدولارات مقابل الإقامة بها
إذا كنت من عشاق الهدوء والمناخ الدافئ طوال العام، يمكنك الذهاب إلى قرية كالابريا، والتي تمنح الأفراد المنتقلين إليها حوالي 33 ألف دولار أو ما يعادل 28 ألف يورو خلال ثلاث سنوات، وذلك لسد العجز السكاني الذي تعاني منه القرى، حيث يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة، وتتنوع المناطق في هذه القرى ما بين مناطق تطل على البحر، وأخرى تقع أعلى الجبال، وثالثة تجمع بين الإثنين، وهو عرض جيد للعديد من الأفراد المتحمسة للعمل والاجتهاد.شروط تقاضي دولارات في إيطاليا
قرأنا في السطور السابقة عن المبلغ الذي سوف تمنحه القرى الإيطالية للقادمين إلى أراضيها، ولكن للحصول على هذا المبلغ لابد من تحقق عدة شروط:
- أن يكون عمر القادم إليها لا يتجاوز 40 عام.
- الاستعداد التام للانتقال إلى القرية خلال 3 شهور من قبوله.
- أن يلتزم القادم إليها ببدء مشروع صغير سواء بالاعتماد الذاتي أو مساعدات خارجية.
- وقد أكد عضو المجلس الإقليمي أن الدخل الشهري للأفراد القادمين يتراوح ما بين 800 إلى 1000 يورو لمدة سنتين أو ثلاثة، كما أنها تقدم دعم مرة واحدة في حالة الرغبة في إطلاق نشاط تجاري جديد كالمطعم أو المتجر أو المزرعة.
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