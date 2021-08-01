انت الان تتابع تفاصيل خبر sandoq moch gov iq موقع صندوق الإسكان العراقي 2021 واتبع هذه النصيحة البسيطة في تعبئة استمارة القرض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - sandoq moch gov iq موقع صندوق الإسكان العراقي الذي يقدم القروض للمواطنين بدون تحصيل أي فوائد مالية على قيمة القرض، وهو تابع إلى وزارة الإعمار والإسكان وله فروع في كافة محافظات ومدن العراق عدا إقليم كردستان، والهدف منه هو مساعدة المواطنين للحصول على قرض لبناء مسكن خاص، ويقدم المواطنين على القرض من خلال تعبئة استمارة صندوق الإسكان وهي تعبأ إلكترونياً على الموقع الرسمي، ويحدد بها البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطن الراغب في الحصول على قرض صندوق الإسكان.

sandoq moch gov iq موقع صندوق الإسكان العراقي

أعلنت وزيرة الإعمار والإسكان بالعراق عن فتح رابط استمارة صندوق الإسكان أمام المواطنين للتقديم فيه للحصول على قرض سكني، مؤكدة أن من حق كافة المواطنين الذين تتوافق معهم شروط التقديم الحصول على قرض صندوق الإسكان، على أن يكون التقديم على الموقع الرسمي التابع إلى وزارة الإعمار والإسكان، أما عن خطوات التقديم فهي:

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان العراقي. تعبئة الاستمارة. إرسال الطلب.

موعد مقابلات المواطنين في صندوق الإسكان العراقي

وقال صندوق الإسكان العراقي أن يوم الاثنين من كل أسبوع هو الموعد المحدد لاستقبال المواطنين الذين قدموا للحصول على القروض وحل المشاكل التي تقابلهم والعمل على حلها وإزالة أي عقبات وصعوبات يمكن أن تواجههم أثناء إنهاء إجراءات المعاملة الإقراضية في الصندوق، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات للمقترضين ومساعدتهم على إنهاء ما يحتاجون إليه من مساعدات خاصة بالصندوق والقرض.

وأكدت مدير عام الصندوق أن جميع المقابلات التي تتم مع المواطنين يحضرها المسؤول المختص ويستمع إلى المشكلة بصورة مباشرة ويعمل على حلها على الفور، وهي خطوة إيجابية تساعد على تحديد مواطن الخلل والعمل على حلها مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحد من أي حالة ابتزاز أو فساد للمواطنين.

اتبع هذه النصيحة البسيطة في تعبئة استمارة قرض صندوق الإسكان العراقي

نوه صندوق الإسكان العراقي عن ضرورة التأكد من البيانات التي يتم تسجيلها في استمارة القرض ومراجعتها جيداً وإضافة المعلومات من المستمسكات الرسمية قبل إرسال الطلب، محذراً من أن أي معلومات خاطئة يمكن أن تسبب في حذف الطلب وعدم قبوله، وشدد على ضرورة الالتزام بالتقديم المحددة لكل محافظة وهي: