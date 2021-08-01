فيديو.. بايدن يحث الأمريكيين المتخوفين من متحور دلتا على أخذ اللقاح

جدة - نرمين السيد - ونشر بايدن مقطع فيديو على "تويتر" يدعو فيه الأمريكيين للإسراع فى التطعيم لتجنب الإصابة بالفيروس المتحور. وكتب: "إذا كنت تخشى من سلالة كورونا الجديدة التى تحمل اسم "دلتا" فعليك أن تحصل على اللقاحات المضادة لكورونا". والثلاثاء الماضى، قال بايدن إنه "كلما علمنا المزيد عن سلالة فيروس كورونا الجديدة زاد قلقنا.. نتعرض لجائحة سببها من لم يتلقوا اللقاح".

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