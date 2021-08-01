إيطاليا تسجل 5 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد

إيطاليا تسجل 5 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحدقالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد إن البلاد سجلت أكثر من 5 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا في اليوم الأول من آب/ أغسطس الجاري، ليبلغ إجمالي الإصابات 4 ملايين و355 ألفا و348 إصابة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت الوزارة إن عدد حالات الوفيات بلغ 5 حالات اليوم مقابل 16 وفاة يوم أمس السبت، لتصل حصيلة الوفيات إلى 128 ألفا و68 حالة.

وتعافى من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس 4 ملايين و135 ألفا و930 شخصا.

وأظهرت البيانات أنه تم إعطاء 4ر68 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ528 ألفا و520 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 31 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

المصدر: (د ب أ)

