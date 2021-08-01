نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة تقديم الكلية العسكرية 2021 موقع وزارة الدفاع العراقية mod.mil.iq شروط وضوابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استمارة تقديم الكلية العسكرية 2021 والتي أعلنت وزارة الدفاع العراقية “www.mod.mil.iq” عن موعد التقديم بالكلية العسكرية للدورة 112 كما تم الإعلان عن الشروط والضوابط للتقديم بالكلية العسكرية على رابط موقع وزارة الدفاع العراقية، هذا وقد تم فتح باب تقديم طلبات الالتحاق للدفعة رقم 112، وبناء على ما سبق يمكن للراغبين في التقديم للطلاب الخريجين بالمرحلة الإعدادية، حيث يتم قبول جميع الأقسام والفروع، سواء القسم العلمي أو أدبي أو تجاري أو صناعي، والذين تنطبق عليهم شروط القبول،

استمارة التقديم على الكلية العسكرية الدورة 112 على رابط موقع وزارة الدفاع 2021

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان رسمي تم نشرة صباح يوم الأحد الموافق أول أغسطس 2021، وذلك على وكالة الانباء العراقية”واع”، ويشمل البيان دعوة الخريجين الحاصلين على شهادة الإعدادية بكافة فروعها، والذين يرغبون في خدمة وطنهم بالتطوع الراغبين بالتطوع بوزارة الدفاع للدورة الخالية والتي تحمل رقم 112 كلية عسكرية، عليهم تقديم طلبات الالتحاق الخاصة بهم وذلك بدأ صبيحة يوم الأحد 1 آب 2021، على أن يستمر باب التقديم والتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الدفاع حتى يوم الخميس القادم الموافق 5 أغسطس 2021، حيث يتم التقديم والتسجيل عن طريق استكمال بيانات استمارة تقديم الكلية العسكرية.

شروط وضوابط تقديم الكلية العسكرية على رابط موقع وزارة الدفاع العراقية

يجب على الراغب في التقديم بالكلية العسكرية أن يكون مواطن عراقي الجنسية، كما يجب أن يكون من أب وأم يتمتعون بالجنسية العراقية.

يُشترط أن لا يقل عمر الراغب في التقديم للكلية العسكرية عن 18 عاماً.

كما يُشترط أن لا يزيد عمر المتقدم غن 22 عاماً.

أما بخصوص من أمضوا 3 سنوات في الخدمة بصورة حسنة، فيجب أن لا يقل أعمارهم عن 18 عاماً، وألا يزيد عمرهم عن 24 عاماً

يحب أن يكون المتقدم من الخاصلين على شهادة الإعدادية بقسميها العلمي والأدبي، وذلك بمعدل دراجات لا يقل عن 70%.

بخصوص خريجي الإعدادية بقسميها التجاري والصناعة، وذلك للأقسام “سيارات، كهرباء، الكترونك، سيطرة” فيجب أن يقل معدل الدرجات عن 80%

لن يتم قبول من تم فصلهم من أي دورة من دورات الكليات العسكرية المفتوحة، كما أنه لن يتم قبول مرتكب جريمة الغياب آو الهروب من الجيش.

البنية الجسدية والبدنية فيجب أن لا يقل طول المتقدم عن165 سم.

يجب الانتباه إلى أنه سينم إهمال الاستمارات المتكررة.

سيتم إهمال أيضاً استمارات المتقدمين الذين لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.

سيتم الإعلان عن جدول زمني يشمل مواعيد الفحص الطبي والاختبارات التنافسية بعد انتهاء فترة التقديم.

سيتم إعلان موعد التقديم الإلكتروني لخريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021 لاحقا، وذلك بعد صدور النتائج النهائية للاختبارات.

طريقة ورابط التقديم بالكلية العسكرية 2021 على موقع وزارة الدفاع

وبذلك نكون قد استعرضنا من خلال هذا التقرير رابط استمارة تقديم الكلية العسكرية، كما استعرضنا أيضا شروط التقديم للكلية العسكرية العراقية 2021، وطريقة وخطوات التقديم، والتي تتم على موقع وزارة الدفاع العراقية الرسمي، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير