وزير الخارجية الأمريكى: واثق من ضلوع إيران باستهداف ناقلة النفط الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وقال فى بيان، إن الهجوم على الناقلة الإسرائيلية غير مبرر، مضيفاً "الولايات المتحدة تعمل مع شركاء وحكومات إقليمية لبحث الخطوات القادمة وصياغة رد مناسب قادم".
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من اتهام وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، فى وقت سابق اليوم، إيران بالمسؤولية عن الهجوم "المتعمد والموجه" على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل قبالة بحر عمان.
وأضاف أن "بريطانيا تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين للقيام برد قوى على هذا الهجوم غير المقبول".
كما شدد أنه على إيران وقف مثل هذه الهجمات ولابد من السماح للسفن بالملاحة بحرية بموجب القانون الدولى.
من جهتها، أعلنت إسرائيل فى وقت سابق اليوم، أنها تملك أدلة استخباراتية تؤكد ضلوع طهران باستهداف السفينة فى بحر العرب. فقد كشف رئيس وزراء إسرائيل نفتالى بينيت، أن إيران تحاول بشكل جبان التملص من مسؤولية استهداف السفينة، وفق تعبيره.
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