فاوتشى يحذر من تفاقم جائحة كورونا فى الولايات المتحدة

وفى تصريحات لقناة ABC News اليوم الأحد قال فاوتشى: "لا أعتقد أننا سنشهد إغلاقات جديدة. أظن أن لدينا عددا كافيا من الناس المطعمين وإن كان لا يكفى لقمع هذه البؤرة وألا نجد أنفسنا فى حالة مماثلة لتلك التى وقعنا فيها الشتاء الماضى. لكن الوضع سوف يتدهور".
وأكد فاوتشى ما قاله البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لن تعاود فرض قيود صارمة على الرغم من انتشار "دلتا".
ومؤخرا نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا جاء فيه أن الزيادة اليومية للإصابات فى الولايات المتحدة قد تبلغ فى أغسطس ما بين 140 ألفا و300 ألف.
وأشار الخبراء الذين أعدوا التقرير إلى أن معدل الإصابة فى البلاد ازداد بنسبة 60% خلال أسبوع.
وتعد فلوريدا أكثر الولايات الأمريكية تعرضا للوباء، حيث سجلت يوم الأحد الماضى 21683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهى زيادة يومية غير مسبوقة.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء، بما فى ذلك من حيث عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19".
وتجاوز عدد ضحايا كورونا عبر البلاد 613 ألف وفقا لجامعة جونز هوبكينز الأمريكية التى تتابع تطور الجائحة اعتمادا على البيانات الفيدرالية وبيانات الولايات، والنشرات الإعلامية.
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