لبنان: الجيش يفرض الهدوء فى خلده ويعيد الانتظام لحركة المرور

جدة - نرمين السيد - وانتشرت دوريات الجيش المتحركة تجوب الشوارع الداخلية فى خلدة بحثا عن مطلقى النيران، كما نصبت الكمائن الثابته على الطرق الرئيسية، وعملت على بث الطمأنينة لدى سكان المنطقة والمواطنين العابرين على الطريق، حيث تقع منطقة خلدة على الطريق الساحلى الواصل بين بيروت ومناطق الجنوب الغنية بالمناطق السياحية والجبلية التى تعد من أهم المقاصد السياحية للمواطنين والوافدين وخصوصا فى عطلة نهاية الأسبوع التى توافق اليوم.

وكانت قيادة الجيش اللبنانى قد أعلنت أنه أثناء تشييع جثمان المواطن على شبلى فى منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، مما أدى إلى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من المواطنين وأحد العسكريين.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن عناصر الجيش قامت بنقل جثمان على شبلى و15 فرداً، من عائلته كانوا محتجزين فى منزل شبلى فى خلدة، وتم نقلهم إلى خارج المنطقة بالسيارات العسكرية.