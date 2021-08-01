الرئيس اللبنانى يطالب الجيش باتخاذ إجراءات لإعادة الهدوء جنوبى بيروت

وقال عون فى تصريح، اليوم الأحد، تعليقا على الأحداث الأمنية بمنطقة خلدة جنوبى العاصمة اللبنانية بيروت "إنها أحداث مؤسفة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المواطنين"، مطالبا قيادة الجيش باتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلى المنطقة، وتوقيف مطلقى النار وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين بأمان على الطريق الدولية.
كما دعا الصليب الأحمر اللبنانى إلى وقف إطلاق النار فى منطقة خلدة حتى تتمكن فرقة من التدخل لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات.
وكانت القوات الخاصة بالجيش اللبنانى قد انتشرت بكثافة فى منطقة خلدة وبالقرب من مطار رفيق الحريرى الدولى، وذلك بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى من المواطنين اللبنانيين فى تبادل لإطلاق النار بين مسلحين بالمنطقة.
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