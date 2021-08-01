مع قرب بداية العام الدراسي الجامعي الجديد ، أعلنت معظم الجامعات بالمملكة العربية السعودية عن طرح نتائج القبول للطلاب المقدمين للالتحاق بالجامعات السعودية مثل جامعة الملك عبدالعزيز ، وفي ذات السياق فقد أعلنت جامعة جدة بالمملكة العربية السعودية عن طرح نتائج القبول للمتقدمين علي الموقع الرسمي للجامعة بالطريقة الرقمية ، ومن خلال النتائج المطروحة يمكن لكافة المتقدمين التعرف علي نتائجهم للعام الدراسي الجديد 1443 هجرياً ، ويبدأ الإعلان رسمياً عن النتائج من تاريخ اليوم الأحد الأول من شهر أغسطس 2021 ميلادية ، وقد نوهت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني عن ضرورة قيام الطلاب بالتسجيل الإلكتروني في غضون يومين ( ثماني وأربعون ساعة ) من وقت صدور الإعلان الخاص بنتائج قبول الطلاب المتقدمين في جامعة جدة ، وذلك حتي لا يعتبر طلب التحاق الطالب لاغياً ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي طريقة الاستعلام عن نتائج القبول وطريقة التسجيل في جامعة جدة للعام الدراسي 1443 ، كما يمكنكم التعرف علي شروط التقديم في بوابة القبول الموحد من وزارة الدفاع السعودية.

كيفية الاستعلام عن نتائج قبول الطلاب المتقدمين في جامعة جدة

يستطيع المتقدمين للقبول في جامعة جدة الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة بإتباع الخطوات التالية :

يقوم المتقدم بالدخول إلي البوابة الإلكترونية لموقع الجامعة علي الموقع الخاص بها.

بعدها يتوجه لمبوب العمادات ويختار من القائمة عمادة القبول والتسجيل.

بعد ذلك يقوم بوضع الرقم الإلكتروني الخاص به والذي يحصل عليه عند تقديمه الطلب في البداية.

ثم يقوم بعد ذلك بالضغط علي إظهار النتيجة لتظهر له حالك الطلب بالقبول أو الرفض.

وقد عكفت عمادة التسجيل علي استقبال طلبات المتقدمين للطلاب والطالبات للقبول بمرحلة التقديم المبدئي ، ويراعي علي من يتم قبول طلب التحاقهم في الالتحاق بجامعة جدة من الطلاب والطالبات ، أن يقوموا بالتسجيل الإلكتروني في خلال 48 ساعة من تاريخ صدور النتائج لتلافي إلغاء الطلب بعد المدة المحددة في القبول بجامعة جدة .

شروط القبول في جامعة جدة

أما عن شروط الالتحاق بجامعة جدة ، فنتعرف علي الشروط الأساسية التي يجب على الطلاب المتقدمين التحقق منها ، و يشترط على المتقدمين الإلتزام بشروط القبول بجامعة جدة كالآتي :

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو سعودي الأم أو تكون هي والدة لولد سعودي الجنسية.

أن يكون من حملة درجة الثانوية العامة أو معادلاتها من داخل وخارج المملكة.

يجب علي العاملين الحصول علي موافقة من جهة عملة بالدراسة.

للمسار العلمي يحصل المتقدم علي اجتياز اختبار القدرات والتحصيلي.

مسار الإداري والإنساني يحصل المتقدم علي اجتياز اختبار القدرات.

شهادة القدرات سارية الصلاحية حسب مركز الوطني للقياس.

كما يشترط على المتقدمين لدخول الجامعة توفير أصول متطابقة مع كافة البيانات المدخلة إلكترونياً.

لا يحق لم تم فصله من جامعة أو غيرها التقديم.

من سحب ملف من الجامعة أو من غيرها في غضون الثلاث الأشهر الأخيرة علي التقديم ، لا يحق له التقديم أي من بعد 21 شوال 1442 هـ.

حملة الثانوية لا يتجاوز عمر الشهادة 5 سنوات أي حتي عام 1437-1438 هـ.

للمكفوفين أحقية الإعفاء من الاختبارات التحصيلية والقدرات.

نسب القبول في جامعة جدة

وفي نفس الصدد أعلنت إدارة الجامعة عن نسب القبول في الأقسام للعام الجديد 1443 هـ كالآتي :

ويستطيع جميع الطلاب والطالبات معرفة نسب التقدم والقبول في جامعة جدة من خلال التأكد من قبول الطلاب في جامعة جدة للعام الجديد حسب النسب التالية :

40 % للمسار العلمي قدرات من نتائج الطالب – 30 % تحصيلي – 30 % ثانوية .

60% للمسار الإنساني قدرات من نتائج الطالب – 40% ثانوية.

وهذه النسب خاصة بالتحاق الطالب المتقدم في القبول لدي جامعة جدة ، وتحرص جامعة جدة علي تطبيق شروط القبول علي الطالب.