بدون كفيل عرض خاص لـ 4 أيام ادفع 1326 ريال شهري تقسيط هيونداي كريتا 2021 سمارت بدون مقدم

تقدم شركة عبداللطيف جميل للتمويل عرضًا قائمًا لفترة 4 أيام فقط. ويتمثل هذا العرض الخاص في أن تقوم بتقسيط سيارة هيونداي كريتا 2021 سمارت بدفعات شهرية 1326 ريال سعودي. وفترة السداد على مدار ستين شهرًا. مع العلم أن سعر السيارة creta يصل إلى 64 ألف و 962 ريال سعودي وهي سمارت 1.5 رياضية دي ار 5 بنزين اتوماتيك.

عرض خاص لـ 4 أيام ادفع 1326 ريال شهري تقسيط هيونداي كريتا 2021 سمارت بدون مقدم

تجدر الإِشارة إلى أن الدفعات الشهرية ومعدل النسبة السنوي قابلة للتغيير في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني لعميل والتكلفة الفعلية للتأمين، وهذا لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

مميزات عروض عبداللطيف جميل على سيارات هيونداي أقل من 3000 ريال سعودي بدون كفيل

هناك العديد من المميزات التي يمكنك أن تحصل عليها من العروض التقسيطية من شركة عبداللطيف جميل على السيارات فئات هيونداي، بأقل من 3 آلاف ريال سعودي وبدون كفيل.

والمميزات هي أنك لن تدفع مقدم، أي بدون دفعة أولى، كذلك بدون كفيل. وأيضًا التقسيط معتمد من الهيئة الشرعية في المملكة العربية السعودية. وبدون دفعة أولى، والشركة تدفع الإيجار الشهري الأول والمحتسب على أساس ستين شهر على حسب العرض.

السيارة الأولى التي بها عرض هي سيارة هيونداي أكسنت 2021 Smart 1.4 بالدفعات الشهرية 1,041 ريال. فترة السداد 60 شهر. أما السيارة الثانية هي سيارة هيونداي أكسنت 2021 Smart Plus بالدفعات الشهرية 1,094 ريال. فترة السداد 60 شهر. بينما السيارة الثالثة فهي سيارة هيونداي إلنترا 2021 SMART بالدفعات الشهرية 1,295 ريال. بفترة السداد 60 شهر. وبخصوص السيارة الرابعة فهي سيارة هيونداي سوناتا 2021 Smart بالدفعات الشهرية 1,810 ريال. بفترة السداد 60 شهر. علاوة على ذلك السيارة الخامسة وهي سيارة هيونداي سوناتا 2021 Smart +. بالدفعات الشهرية التي تبلغ 1,985 ريال. فترة السداد 60 شهر. وبخصوص السيارة السادسة فهي سيارة هيونداي سوناتا 2021 Smart. بالدفعات الشهرية 1,326 ريال. بفترة السداد 60 شهر. وننتقل الآن إلى السيارة السابعة فهي سيارة هيونداي كريتا 2021 SMART Plus. بالدفعات الشهرية 1,336 ريال. بفترة السداد 60 شهر. أما السيارة الثامنة فهي سيارة هيونداي سنتافي 2021 Smart 2.5 . بالدفعات الشهرية 2,052 ريال. بفترة السداد 60 شهر.

إضافة لما سبق الأسعار قابلة للتغيٌر في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل. جدير بالذكر أن الايجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة. تجدر الإشارة إلى أنه تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة، تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة. هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد.

السيارات المشمولة في عرض عبداللطيف جميل هيونداي بتقسيط على ستين شهرشروط لابد من معرفتها أثناء التقسيط من شركة عبداللطيف جميل