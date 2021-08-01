اعفاء بنك الراجحي الجديد للمقترضين من دفع الاقساط 1443

خدمة إعفاء بنك الراجحي الجديد، يبحث كثير من العملاء الموطنين الذين إستفادوا من قروض بنك الراجحي عن خدمة الاعفاء، ويعتبر بنك الراجحي من أهم وأشهر البنوك في المملكة حيث يقدم عروض وخدمات كثيرة تناسب جميع الموطنين، وسوف نوضح لكم بالتفصيل عن خدمة إعفاء بنك الراجحي.

إعفاء بنك الراجحي الجديد

يقدم بنك الراجحي خدمات كثيرة ومختلفة لعملائه من الموطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، وأيضاَ يقوم بتمويل المشاريع الاقتصادية، ويقوم بتمويل المؤسسات، والهدف من ذلك تحسين دخل الأفراد ومساعدتهم علي أعباء الحياه، ومن أفضل وأهم خدمات بنك الراجحي خدمة إعفاء العملاء الذين سبق لهم وأن حصلوا علي قروض بنك الراجحي وتعثرت بهم الحياه ولم يستطيعوا سداد الأقساط، وقد حدد بنك الراجحي شروط وأحكام لكي يتم الموافقة علي خدمة الاعفاء من سداد قيمة القرض، وسوف نوضح لكم الشروط المطلوبة لأسقاط الأقساط المتبقية.

الشروط المطلوبة من بنك الراجحي لأسقاط باقي القروض

خدمة إعفاء بنك الراجحي والتي يبحث عنها الكثير من العملاء الذين سبق لهم وأن إستفادوا من خدمات بنك الراجحي، ولكن بشرطين أساسين لكي يتم الاعفاء، والشرطيين هما.

إذا حدث وفاه للمقترض لا قدر الله. إذا حدث للمقترض أي مرض عضوي جعلته لا يستطيع العمل، أو أصيب بعجز كلي، أو أصيب بأي فشل في أعضاء الجسم.

إذا حدث شيي من هذا الشرطيين فيقوم بنك الراجحي لأسرة المقترض بخدمة إعفاء كامل من سداد جميع القروض، وتكون هذه الخدمة من ضمن التأمينات التكافلية المجانية التي يمنحها البنك لجميع عملائه عند الحصول علي القرض.

الحالات المستثناة من خدمة إعفاء الراجحي

إذا كانت وفاه المقترض بسبب إنتحار.

إذا كانت الوفاة بسبب الأسلحة أو بسبب الألعاب الخطر، أو بسبب ركوب الخيل.

إذا حدث الوفاة بسبب تناول العقاقير مخدرة، أو الكحوليات، أو الأدوية السامة.

إذا حدث إصابة بسبب الألعاب الرياضية.

الاوراق والمستندات للحصول علي خدمة الاعفاء