رابط استمارة صندوق الإسكان العراقي 2021 موعد وخطوات التقديم الإلكتروني escannewwork

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محمد سياف - ابو ظبي - رابط استمارة صندوق الإسكان العراقي الرسمي هي استمارة إلكترونية يقدمها المواطنون العراقيون للحصول على قروض خاصة بالإسكان، ويتبع صندوق الإسكان العراقي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ويتم التقديم على القرض من خلال رابط استمارة صندوق الإسكان العراقي، حيث يتم تعبئة البيانات المطلوبة به، مع التأكد التام من صحة البيانات المرسلة لكي يتم قبول الطلب والموافقة عليه، وعلى المواطنين استكمال باقي الإجراءات بعد الحصول على الموافقات الرسمية عليه.

رابط استمارة صندوق الإسكان العراقي

أصدر المكتب الإعلامي لصندوق الإسكان العراقي بياناً توضيحي عن القروض الممنوحة للمواطنين، بحسب التوجيهات الصادرة من قبل وزيرة الإعمار والإسكان، حيث يساهم الصندوق في تمويل مشروعات الإسكان للعراقيين لمنحهم قروض عقارية بدون تحصيل أي فوائد على قيمة القرض، وعلى الراغبين في الحصول على القرض تعبئة الاستمارة الإلكترونية، وهي تحتوي على معلومات المقترض وإجازة البناء ومعلومات الكفيل.

خطوات تعبئة استمارة صندوق الإسكان العراقي

يجب على الراغبين في التقديم للحصول على القرض تعبئة البيانات وإرسال الوثائق في مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ الحصول على رقم الاستمارة وفي حال التأخر عن الموعد المحدد يتم إلغاء الحجز، ويمكن للمواطنين التقديم عن طريق الهاتف المحمول أو الدخول على الرابط الرسمي وتعبئة الاستمارة بالخطوات الأتية:

الدخول على رابط استمارة صندوق الإسكان العراقي. تسجيل البيانات المطلوبة من الاسم بالكامل على أن يتم وضع كل اسم في الخانة المخصصة لها. يسجل اللقب واسم الأم الأول والثاني ورقم الهاتف المحمول. يكتب البريد الإلكتروني للمتقدم. تحدد محافظة العقار، ورقم إجازة البناء وتاريخ التصديق عليها. يسجل رقم هوية الأحوال المدنية وتاريخ التنظيم ودائرة هوية الأحوال المدنية والسجل والصحيفة. يكتب رقم شهادة الجنسية العراقية وتاريخ إصدارها. تضاف بيانات الكفيل بالكامل يسجل راتب الكفيل واسم الدائرة التي يعمل بها. الضغط على سجل الطلب.

مواعيد التقديم بالمحافظات