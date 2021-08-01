انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تكشف عن تفاصيل استقبال المعتمرين من الخارج في شهر محرم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف المهندس هشام سعيد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة اليوم عن بداء استقبال المعتمرين من الخارج في أول شهر محرم 1443 هجري الموافق 9 أغسطس 2021 ميلادي لتوافد إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة كما تضم رحلاتهم زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، وسيتم الحجز من خلال تطبيق اعتمرنا. جاء ذلك من خلال اتصال هاتفي مع القناة الإخبارية السعودية.

تفاصيل استقبال المعتمرين من الخارج وفقا لوزارة الحج والعمرة

أوضح سعيد أنه بعد النجاح الذي حققته المملكة في موسم الحج بدأنا بالعودة لموسم العمرة الآمن لعام 1443، حيث تم الاستعداد بالتخطيط لها ووضع الآليات التنفيذية المؤمنة بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل بداء في استقبال ضيوف الرحمن.

وأضاف أنه بالنسبة للبروتوكولات الصحية والضوابط الصحية هي نفس البروتوكولات والضوابط الاحترازية الصحية التي تم العمل بها في موسم الحج وأي تغير يكون حسب طبيعة مسار جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن هناك شروط جديدة.

ماهي الشروط الجديدة لاستقبال المعتمرين من الخارج

استقبال المعتمرين من الخارج متاح للقادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها وفقا لما قرارته وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران. الحصول على للقاحات المعتمدة من المملكة العربية السعودية.

كما أكد سعيد أن هناك عملية تنظيم في موسم العمرة الغرض منها الجودة وعملية تسهيل الوصول إلى المسجد الحرام والمحافظة على سلامتهم.

الضوابط الأساسية لتنظيم العمرة

ضرورة حجز تصاريح أداء العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، فقط لا غير، فضلا على إبراز التصريح والتحقق من صلاحيته من خلال تطبيق توكلنا، لقياس ومراقبة مؤشرات الذي يظهرها التطبيق.

يلزم للمعتمر وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

وأوضح أن التصاريح المعطاة للمعتمرين يتم توزيعها على مدار 24 ساعة حيث يتم الاعتماد على 6 فترات تشغيلية أساسية كل فترة 3 ساعات يتمكن الزائر أو المعتمر من أداء مناسك العمرة من صلاة وعبادة وطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة. مع مراعات عدم تداخل الفترات التشغيلية مع أوقات الصلاة المفروضة حتى نتمكن من أعداد امثل لتوزيع الزوار والمصلين كذلك إعطاء بعض الفترات المخصصة لعملية تعقيم المسجد الحرام.

وتابع سعيد ولتسهيل الدخول والخروج من المسجد الحرام حسب الخطة التشغيلية الموضوعة من وزارة الحج ووزارة الداخلية المتمثلة في قوات الخاصة للآمن الحج والعمرة نفس الأليات المستمرة في موسم الحج مع ملاحظة إزله الطوق الأمني حول المنطقة المركزية التي بجوار الحرم المكي، وهى تعتبر من المناطق الحيوية فيجد الزائر كل ما يرغب به من مشتريات رخيصة الثمن إلى أنواع الماركات العالمية والأسعار متفاوتة كما يستطيع زوار بيت الله الحرام استخدام فنادق المنطقة المركزية والمنطقة المحيطة بها بالإضافة أنه بإمكان المعتمر الدخول إلى المسجد الحرام عبر ثلاثة مناطق ( أبيار علي – أجياد – الشبيكة ).

كم عدد المتمرين الذي سيتم استقبالهم في شهر محرم لعام 1443 هجري

في هذا الاطار أشار سعيد كما حدث في موسم الحج بدأت بشكل متدرج بدأنا بـ 6 آلاف ثم 15 الف حتى الوصول إلى أعداد كبيرة من المعتمرين وهو 20 الف معتمر.

لافتا على أن وزارة الحج والعمرة اطلقت حملات هدفها عملية تنشيط القطاع الاقتصادي من خلال تفعيل استراتيجية الشراكة بين خدمات النقل والوكالات السياحية.