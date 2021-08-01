سلسلة زلازل تضرب اليونان

جدة - نرمين السيد - وأفاد معهد الجيوديناميكا اليونانى -وفق ما نقلته صحيفة (كاثمرينى) اليونانية- أن مركز الزلزال كان على بعد 23 كيلومترا جنوب غرب نيسيروس، وهى جزيرة صغيرة يقطنها حوالى 1000 نسمة، وبها بركان نشط.

وشعر السكان بالزلزال فى بلدة داتكا الساحلية التركية فى مقاطعة موجلا.. وقالت هيئة الطوارئ والكوارث التركية "إن قوة الزلزال بلغت 5.5 درجة"، ولم تبلغ السلطات عن أى أضرار.

وفى وقت متأخر من أمس السبت وفى وقت مبكر من اليوم الأحد، كان هناك هزتان أخريتان بقوة 4.7 و4.1 درجة على التوالى.. ومنذ ذلك الحين، حدثت عدة هزات ارتدادية، بما فى ذلك هزتان بلغت قوتهما 4.4 و4.3 درجة على التوالى و3 توابع أخرى تجاوزت شدتها 3 درجات على مقياس ريختر، لم ترد أى تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.