فيديو.. 6 قتلى جنوب لبنان فى اشتباكات بين حزب الله والعشائر جنوب بيروت

جدة - نرمين السيد - وأفادت قناة "العربية-الحدث"، اليوم الأحد، بأن مدينة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية شهدت عراكاً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال تشييع أحد مسؤولى ما تعرف بـ"سرايا المقاومة".

كما تابع أن الجيش اللبنانى نفذ عملية انتشار واسعة محاولاً وقف الاشتباكات بين عناصر ميليشيا حزب الله ومسلحى العشائر.

وأضافت المعلومات أن البلدة عاشت توتراً أمنياً كبيراً، كما سمع دوى إطلاق نار ورصاص من هناك، مؤكدة سقوط 6 قتلى على الأقل.

وأعلنت عن مقتل على بركات المسؤول فى الميليشيا باشتباكات ظهر اليوم.

فيما دعا الصليب الأحمر اللبنانى، الجميع فى خلدة لوقف إطلاق النار فورا حتى تتمكن فرقه من التدخل لإسعاف الجرحى ونقلهم للمستشفيات.

وأكدت مصادر قناة "العربية- الحدث" سقوط 6 قتلى أثناء مرور موكب تشييع المواطن على شبلى الذى قتل السبت، على خلفية ثأر على يد شاب من آل غصن من عشائر العرب، وهو ما فجّر الاشتباكات.

وأغلقت قوات الجيش اللبنانى الطريق من خلدة فى اتجاه بيروت بسبب كثافة إطلاق النار من مصادر متعددة، كما اضطر بعض المواطنين لترك سياراتهم وسط الطريق، فى حين تحول السير إلى الطرقات الفرعية.