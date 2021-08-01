أبو الغيط مع وزير خارجية التشيك: من الضرورى الحفاظ على فرص حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جاكوب كولهانيك وزير خارجية جمهورية التشيك، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث أجرى الطرفان جلسة مباحثات موسعة تناولت عدة قضايا إقليمية هامة.





وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط، أثنى خلال اللقاء على علاقات الصداقة التاريخية بين جمهورية التشيك ودول المنطقة العربية عموماً، وهى العلاقات التى تمتد منذ سنوات طويلة وتغطى شبكة كبيرة من المصالح المشتركة بين الجانبين.

وأوضح المصدر أن الأمين العام، وفى إطار الصداقة المشار إليها، شرح للوزير الضيف موقف الجامعة العربية من بعض المواقف التى اتخذتها جمهورية التشيك من القضية الفلسطينية، سواء فى إطار الأمم المتحدة أو خارجه والتى ينظر الجانب الفلسطينى والعربى إليها باعتبار أن من شأنها الإضرار بالحقوق الفلسطينية، أو النيل من مكانة القدس ووضعيتها القانونية كأرض تحت الاحتلال، فى إشارة إلى إقدام التشيك على افتتاح مكتب دبلوماسى فى المدينة المحتلة.

وأوضح الوزير التشيكى موقف بلاده حيث أشار إلى احترامها أسس حل الدولتين وانضمامها لعناصر الموقف الأوروبى فى معظمها وتتفق على استمرار الحوار بين الطرفين فى هذا الموضوع.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أعرب عن تطلعه لأن تراجع براج بعض مواقفها الأخيرة والتى اتسمت بالانحياز للطرف الإسرائيلى على حساب الحقوق الفلسطينية المستقرة، والمؤيدة بالقانون الدولى.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء تناول كذلك عدداً من الموضوعات الإقليمية الأخرى، من بينها الأزمة السورية.