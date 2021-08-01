الميداليات الأولمبية.. كم تبلغ قيمتها المادية؟

الميدالية الأولمبية هي الهدف الأسمى للرياضيين خلال دورة الألعاب الأولمبية، لكن بعيدا عن قيمتها الرمزية الكبيرة، كم تبلغ قيمتها المادية؟

ووفقا لموقع "سي إن إن"، فإن قطر كل من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، هو 85 ملم، ويتراوح سمكها من 7.7 ملم إلى 12.1 ملم.

والميدالية الأغلى بين الثلاث، الذهبية، هي بالحقيقة مصنوعة من الفضة النقية المطلية بالذهب، مع حوالي 6 غرامات من الذهب من إجمالي وزن 556 غراما.

أما الميدالية الفضية فمصنوعة من الفضة النقية وتزن حوالي 550 غراما، بينما تزن الميدالية البرونزية حوالي 450 غراما وهي في الواقع مصنوعة من 95 في المائة نحاس و5 في المائة زنك.

هذا يعني أن الميدالية الذهبية بأسعار اليوم تقدر قيمتها بحوالي 800 دولار، في حين أن قيمة الميدالية الفضية هي 450 دولارا، والبرونزية حوالي 5 دولارات.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، بيعت ميدالية فضية تاريخية، من أولمبياد أثينا 1896، مقابل 180 ألف دولار في مزاد في بوسطن.

وحصلت الميدالية الذهبية للرامي الكوبي لوريس بوبو من أولمبياد لندن 2012، على 73 ألفا و200 دولار، والميدالية الذهبية لإيفان بيدروسو في الوثب الطويل من أولمبياد سيدني 200 مقابل 71 ألفا و335 دولارا.