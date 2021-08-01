الرئيس التونسي يؤكد حرصه على تعزيز الأمن وحماية والحريات

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، حرصه على "حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار"، محذرا من "محاولات البعض التوظيف السياسي لملف الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل الظرف الدقيق" الذي تعيشه تونس.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس التونسي عملية تسلم مليون و500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ممنوحة لبلاده من قبل إيطاليا.

وأوضح بيان من الرئاسة، أن قيس سعيد "جدد موقف تونس الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم.

وفيما يتعلق بأمة كورونا التي تشهدها تونس، حذر سعيد من أن "من يساوم ويتاجر بصحة المواطن، لا مكان له في الدولة".