أخبار اليمن : 153 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

دوت الخليج -

153 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان 153 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 153 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 153 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات من بينها إفشال محاولة تسلل في الجاح واستحداث تحصينات قتالية في الدريهمي والجاح والتحيتا. وذكر المصدر ان الخروقات شملت تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والتحيتا والجاح والجبلية. وأشار المصدر إلى رصد 13 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 102 قذيفة و126 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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