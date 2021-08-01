عون يدعو الجيش إلى الوقوف في وجه المتآمرين على أمن لبنان

دوت الخليج :- دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، السبت، ضباط الجيش اللبناني إلى الوقوف في وجه المتآمرين على أمن لبنان في الداخل والخارج.

وطالب عون في بيان للتهنئة بذكرى تأسيس الجيش، اللبنانيين “إلى الالتفاف حول الجيش والحفاظ على وحدتهم الوطنية التي تشكل الأساس المتين لبناء لبنان وباب الخروج من النفق المظلم”.

وقال عون، حسبما ورد على صفحة الرئاسة اللبنانية بموقع “تويتر”: “لا يمكن لهذا العيد أن يغيب عن وجدان اللبنانيين واعتزازهم بالمؤسسة التي بذلت التضحيات وقدمت الشهداء للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الأسس الديمقراطية في لبنان”.

وأضاف أنه رغم الظروف الاقتصادية والمالية القاسية “يشعر الجميع أن الجيش ما زال الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية، لافتا إلى أن التزام المجتمع الدولي بدعم مؤسسة الجيش علامة ثابتة على ثقته بدوره في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية”.

ووجه عون كلامه للعسكريين، قائلا: “أنتم العين الساهرة على الوطن والصدر الذي يحمي الحريات وأسس الدولة الديمقراطية التي نصَّ عليها الدستور وأوكل إليكم مهمة الدفاع عنها”.

بدوره، أكد الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أن الجيش اللبناني يبقى عنوان الوفاء للدولة والتضحية في سبيل لبنان رغم السقوط المتمادي في هاوية التخبط السياسي والأزمات الاقتصادية والمعيشية. تحية لجيشنا في ذكرى تأسيسه”.

( د ب أ)