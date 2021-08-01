استعلام عن تأشيرة خروج نهائي في السعودية 2021 حمل بياناتك الآن على أبشر  absher.sa

استعلام عن تأشيرة خروج نهائي في السعودية 2021 تهم العديد من المقيمين في المملكة العربية السعوية مما يقررون مغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي بعد انتهاء مدة عملهم أو إقامتهم لهدف معين وانتهت مدته، لذلك وفرت وزارة الداخلية استعلام عن تأشيرة خروج نهائي في السعودية 2021 على منصة أبشر absher.saحتى يتم تنفيذ الخدمة إلكترونيًا بسهولة، فضلاً عن إمكانية مراعاة عدم دفع غرامة مالية في حالة التخلف عن الموعد مثلمًا كان يحدث في الطرق التقليدية، بالإضافة إلى أن الاستعلام عن صلاحية الاقامة يتم عبر موقع أبشر أيضًا.

استعلام عن تأشيرة خروج نهائي في السعودية 2021

وحددت وزارة الداخلية استعلام عن تأشيرة خروج نهائي في السعودية 2021 عبر موقع أبشر الإلكتروني من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل دخول على موقع أبشر

النقر على صفحة الجوازات.

اختيار التأشيرات.

سجل البيانات المطلوبة (الاسم كما هو وارد في جواز السفر + رقم الإقامة لصاحب التأشيرة + رقم جواز السفر).

الضغط على تأكيد البيانات.

يستعرض الموقع بشكل تلقائى كافة البيانات استكمالاً للتفاصيل المتعلقة بمدة التأشيرة.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

هناك من يتساءل عن الاستعلام عن صلاحية الاقامة والتى تكون أيضًا على منصة أبشر ولكن لابد من إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على منصة أبشر الجوازات.

النقر على خدمات الأفراد.

اختيار (الخدمات الإلكترونية).

اختيار (الاستعلام عن الخدمات الإلكترونية).

اضغط على (الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد).

أضف البيانات المطلوبة المتعلقة بـ رقم الإقامة ورقم الجواز.

الضغط على عرض.

يستعرض موقع أبشر كل بيانات الإقامة وتاريخ التجديد.

موقع أبشر

يعتبر موقع أبشر وزارة الداخلية من أهم المواقع الإلكترونية الخدمية في المملكة العربية السعودية ويوفر العديد من الخدمات المتعلقة بتصاريح جواز السفر، والتأشيرات، بالإضافة إلى انجاز الخدمات الإلكترونية الداخلية بين الوزارات المعنية، لذا يتوافد المواطنين والوافدين سوا أفراد أو شركات على موقع أبشر لانجاز احتياجاتهم، لذلك يعد استعلام عن تأشيرة خروج نهائي في السعودية 2021 أضمن وأسهل وسيلة لتنفيذ الخدمة.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كيفية الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي في السعودية 2021 حمل بياناتك على أبشر absher.sa.