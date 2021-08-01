تقديم معروض لإمارة الباحة للحصول علي مساعدات مالية وعينية

تسجيل مساعدات مالية من إمارة الباحة, يزداد البحث من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية علي طرق للحصول منها علي مساعدات مالية وعينية من إي جهة خدمية وخيرية, وذلك بسبب كثرة الديون والالتزام علي الأفراد وعدم توافر فرص عمل كثيرة بالإضافة إلي زيادة نسبة البطالة, وفي ظل البحث المستمر من قبل المواطنين بالمملكة نقدم لكم في مقالنا كيفية الحصول على مساعدات مالية وعينية لسداد الديون والالتزام علي الأسر من إمارة الباحة وفقاً لمتطلبات وأوراق محددة من قبل إمارة الباحة, وتستهدف المساعدات المالية والعينية من إمارة الباحة الأسر الفقيرة والأشخاص الذين تزايدت عليهم الديون والالتزامات ولا يستطيعون سدادها, لمعرفة كيفية الحصول على مساعدات مالية وعينية من إمارة الباحة قم بتنفيذ الخطوات التالية.

شروط الحصول على مساعدات مالية وعينية من إمارة الباحة

للحصول علي المساعدات المالية والعينية المقدمة من إمارة الباحة لابد من توفير الأوراق والمتطلبات التي حددتها الإمارة من خلال موقعها الإلكتروني.

كتابة معروض

أول طلب من إمارة الباحة هي كتابة معروض طلب مساعدة من الإمارة, حيث تبدأ المعروض بتحية خادم الحرمين الشريفين, ثم تقوم بكتابة كل التفاصيل الخاصة بك من حيث الظروف والأحوال التي تمر بها والتي بدورها ترغب في أخذ مساعدات مالية وعينية من إمارة الباحة.

كتابة بيانات طالب الخدمة

ثاني طلب من إمارة الباحة هي كتابة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدم للحصول علي المساعدات المالية والعينية المقدمة من إمارة الباحة, وذلك في المعروض, حيث يتم كتابة الاسم رباعي, ثم كتابة رقم الجوال, وكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

تحديد نوع المساعدة

الطلب الثالث المحدد علي الموقع الرسمي لإمارة الباحة هو كتابة نوع المساعدة التي تريد الحصول عليها من إمارة الباحة, سواء كانت مساعدة مالية أو عينية.

خطوات تقديم طلب للحصول علي المساعدة المالية من إمارة الباحة

تقدم إمارة الباحة الكثير من الخدمات والمساعدات الخاصة للأسر والأفراد الأكثر فقراً واحتياجاً, ومن خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والتي يمكن من خلال اتباعها التقديم للحصول علي هذه المساعدة, وهذه الخطوات هي.

الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بإمارة منطقة الباحة.

يتم اختيار من القائمة الظاهرة خيار الخدمات الإلكترونية.

بعدها يتم الدخول علي خدمة طلب مساعدات مالية وعينية.

وفي النهاية يتم رفع معروض الطلب, مع إرفاق الهوية الشخصية.

أرقام تواصل إمارة الباحة

توفر إمارة الباحة رقم مجاني لتقديم كافة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بكل مستفيدي مساعدات إمارة الباحة, حيث يمكن أن تقوم بالاتصال علي 8001166668 وتم تخصيص هذا الرقم للاستفسار عن رقم القيد أو السجل المدني, أما إذا رغبت في التحدث إلي احد موظفي الإمارة قم بالاتصال علي الرقم هذا 0177251911, وعند إرسال رسالة نصية يتم إرسالها إلي 70705.

كما يمكنك أن تقوم بالتواصل مع إمارة الباحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم, وذلك بان تقوم بالدخول علي الموقع الإلكتروني لإمارة الباحة ثم الاختيار من اعلي صفحة إمارة الباحة خيار اتصل بنا, ثم يتم ملء الخانات التي أمامك, وكتابة العنوان الخاص بك ثم اختيار المجموعة ثم تسجيل بريدك الإلكتروني ثم نص الرسالة ثم الضغط علي إرسال.

الموقع الجغرافي لإمارة الباحة

وفر موقع إمارة الباحة خدمة إلكترونية مميزة للأشخاص الذين يريدون الوصول إلي الموقع الجغرافي الخاص بإمارة الباحة, حيث يمكنك الدخول علي الموقع الإلكتروني للإمارة والقيام بالاتي.

الدخول علي الموقع الإلكتروني لإمارة الباحة من خلال البحث عليها في جوجل.

سوف تري مجموعه من الاختيارات في شريط المهام يتم اختيار منها موقع الإمارة, ثم مسح الكود الظاهر أمامك.

خدمة الاستعلام عن المعاملات الخاصة بإمارة الباحة

يقدم إمارة الباحة خدمة الاستعلام عن المعاملات الخاصة بالعاملات التابعة لموقع ابشر, حيث يمكن الاستعلام عن المعاملات عن طريق الموقع الرسمي لإمارة الباحة.

الدخول علي موقع إمارة الباحة. الضغط علي خريطة الموقع في اعلي شريط المهام, ثم اختيار الاستعلام عن المعاملات. ثم كتابة رقم الهوية أو رقم المعاملة, ثم اختيار الجهة الحكومية, ثم كتابة السنة ثم الضغط علي استعلام.

خدمات المقدمة من إمارة الباحة

تقدم إمارة الباحة الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين بالاشتراك مع وزارة الداخلية ومن خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة, حيث يمكنك زيارة موقع وزارة الداخلية والاستفادة من الخدمات المقدمة من الموقع الإلكتروني, ومن ضمن الخدمات الالكترونية المقدمة من الإمارة الباحة بالاشتراك مع وزارة الداخلية السعودية.

الخدمات المتعلقة بالزواج, حيث يتم الحصول علي خدمات طلبات الزواج مثل طلب الموافقة علي زواج سعودية من غير سعودي, أو الموافقة علي زواج سعودي من أجنبية مولودة بالمملكة.

الخدمات المختصة بالسجناء والسجناء, وهي الخدمات التي تختص بالأمور المتعلقة بالسجون والسجناء مثل, تقديم طلب للخروج المؤقت من السجن لأي ظروف طارئة, وأيضاً خدمة تقديم طلب للحصول علي عفو من إكمال المدة المتبقية للمسجون في السجن, كما يمكنك أن تقوم بتقديم طلب لنقل المسجون التابع لك من السجن الذي يوجد به إلي سجن اَخر.

تقديم شكاوى للإمارة ضد أي شئ.

يوجد بعض الخدمات الاَخري مثل الأشياء المتعلقة بالدفن والوفيات.

خدمة إخلاء عقار مستأجر.

طلب رد اعتبار.

طلب تمديد تأشيرة زيارة.

الحصول علي تصريح ترحيل جثمان متوفي إلي موطنة.

تجديد إقامة دون الحاجة إلي الرجوع إلي الكفيل.

قرارات جديدة من أمير منطقة إمارة الباحة

قرر أمير منطقة إمارة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز الدكتور بدا العمل باستراتيجية تمكين العمل التطوعي لجمعية أبواب التطوعية وذلك بالشراكة مع إمارة الباحة وذلك بحضور رئيس جميعة أبواب للعمل التطوعي, وجاء هذا الاتفاق كنوع من أنواع تطبيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتطوير خدمات المواطنين.