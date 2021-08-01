بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية 2021.. الشروط المطلوبة ولينك سريع لتسجيل الدخول

بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية 2021 تسجيل الدخول برابط سريع لإدارة التعلم الإلكتروني بالأنظمة التعليمية الجديدة، لاسيما في جامعه الحدود الشمالية من أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية وفيها قرابة 15 كلية علمية وأدبية، لذلك هناك شروط القبول في جامعة الحدود الشمالية 2021 والتى تكون بدقة شديدة، كما أن بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية 2021 تسجيل الدخول يسهل الكثير على الطلاب.

بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية 2021

يعد بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية 2021 من أفضل أنظمة التعلم عن بعد لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد، فأصبحت هناك حاجة ماسة إلى التعلم عن بعد في مختلف الجامعات والمدارس ولأن جامعة الحدود الشمالية تمتلك قاعدة كبيرة من الكليات العلمية والأدبية للبنين والبنات، فكان بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية 2021 شيئا ضروريًا.

شروط القبول في جامعة الحدود الشمالية 2021

وتأتي شروط القبول في جامعة الحدود الشمالية من قبل عمادة القبول والتسجيل فيتم قبول الطلاب وفق المعايير الآتية:

يكون سعودي الجنسية، أو أحد والديه سعودي.

حاصل على الثانوية العامة، ومايعادلها.

نتيجة إختبار قدرات طلاب الأدبي، وإختبار القدرات والتحصيلي لطلاب العلمي.

لايتم قبول الطلاب في حالة مرور 3 شهورفأكثر على سحبهم.

عدم قبول الطلاب إذا تم انسحابهم بعد 4 فصول دراسية.

عدم قبول الشهادة في حالة مرور 5 سنوات، ماعدا الكليات الصحية (الطب، والصيدلة، والعلوم الطبية، والتمريض).

يكون المتقدم متفرغًا للدراسة.

لا يكون قد فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً.

تسجيل الدخول بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية

اعتمد وزارة التعليم السعودية نظام التعلم عن بعد في مختلف المدارس والجامعات بما يسهل على الطلاب بدلاً من الطرق التقليدية ويمكن تسجيل الدخول بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع جامعة الحدود الشمالية

اختر قائمة العمادات أعلى الموقع.

النقر على عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.

ادخل على نظام بلاك بورد.

إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على تسجيل الدخول.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق ببلاك بورد جامعة الحدود الشمالية 2021.. الشروط المطلوبة ولينك سريع لتسجيل الدخول.