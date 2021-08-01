طريقة فورية لتقديم طلب إعفاء مصرف الراجحي أو تأجيل أقساط البنك 1443

طريقة فورية لتقديم طلب إعفاء مصرف الراجحي، حيث يتعامل الالاف من المواطنين السعودين والمقيمن داخل أراضي المملكة العربية السعودية مع مصرف الراجحي ويستفيدون من خدماته والتي تتمثل في شكل قروض وتمويلات يتم سدادهم بجدولة شهرية، كما يقدم مصرف الراجحي أيضاً خدمة الإعفاء من دفع أقساط الراجحي لفئة مستثناه حددها بنك الراجحي من قبل، ولهذا فقد نتناول خلال موضعنا تفاصيل الأمر وتوضيح زواياه، كما نبين لكم زوار موقعنا خدمة تأجيل أقساط الراجحي.

طريقة طلب خدمة من مصرف الراجحي 1443

فيما يلي نعرفكم علي طريقة التقديم الالكترونية لطلب إعفاء مصرف الراجحي، حيث يقدم البنك تلك الخدمة للتسهيل علي المواطنين السعوديين وتخفيف الأعباء عنهم، لهذا تابعوا معنا خطوات طلب خدمة ما من مصرف الراجحي، وهي كالأتي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك الراجحي عبر الانترنت.

قم بإرسال صورة من الهوية الوطنية.

إرسال خطاب من جهة العمل يتضمن الاسم الوظيفي والدخل الشهري.

إرسال نموذج يشمل الخدمة التي تريدها سواء قرض أو غيره.

تأجيل أقساط من مصرف الراجحي

يتمكن عملاء مصرف الراجحي من تأجيل الأقساط بشروط محددة، وهي كالأتي:

يجب أن يكون العميل يعمل بالتخصص الإداري في المجال الطبي سواء كان يعمل بقطاع خاص أو القطاع العام في المملكة العربية السعودية. تأجيل الأقساط يكون لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصي، وذلك للتمويلات الشخصية، التمويل العقاري، وتمويل السيارة.

شروط الحصول علي إعفاء مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات النقدية السهلة للمواطنين والمقيمين أيضاً بالسعودية، ولكنه يقدم خدماته العديدة وفق عدد من الأحكام يلزم تواجدها عند التقديم لكي يتم الموافقة علي الطلب، فشروط الحصول علي إعفاء مصرف الراجحي كالأتي:

تعرض الشخص المقترض لإصابة ينتج عنها عجز كلي تمنعه من سداد الأقساط الملزمة عليه. إذا حدث الوفاء للشخص المقترض لا قدر الله.

تمويل شخصي من مصرف الراجحي