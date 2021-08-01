رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس 2021 الولاية الشمالية الثامن الأساسي برقم الجلوس

استخراج نتيجة شهادة الأساس 2021 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتيجة الثامن الأساسي ولاية شمال دارفور 2021 اليوم الأحد منذ ساعات قليلة، وتزامناً مع اعتماد النتيجة اشتدت عمليات البحث عن نتيجة شهادة الأساس 2021 ، واحتلت مرتبة كبيرة على المحرك الشهير، ويترقب جميع الطلاب والطالبات الآن إعلان نتيجة شهادة الأساس 2021 الولاية الشمالية برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالولاية، وسنتعرف على أخر أخبار وزارة التربية والتعليم السودانية اليوم، بالإضافة أننا سنرفق لكم رابط استخراج نتيجة الأساس 2021 الشمالية.

نتيجة شهادة الأساس 2021 الولاية الشمالية

نتيجة الأساس 2021 برقم الجلوس، في ذات السياق تفقد اللواء ركن يعقوب محمد احمد أبو كلام مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية الشمالية مراكز التصحيح لأوراق الطلاب والطالبات بشهادة الأساس بد نقلا، حيث بدأت عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق اليوم الأحد، وخلال زيارته أشاد اللواء ركن يعقوب محمد أحمد بالمعلمين والمعلمات على الجهود التي تُبذل بهدف الارتقاء بالتعليم بالولاية الشمالية.

وقد أوضح مدير جهاز المخابرات العامة بولاية الشمالية أهمية شهادة الأساس في المرحلة التعليمية، حيث قال إنما هي اسم على مُسمى لأنها حقاً الأساس الذي يتم بناء التعليم من خلالها. موجهاً كل الدعم لكافة المعلمين والمعلمات، كما وجه الشكر والعرفان إلى مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية الأستاذ خالد مرغني.

رابط معرفة نتيجة الأساس 2021 ولاية الشمالية برقم الجلوس

نتيجة الأساس 2021 الشمالية ، وعلى الجانب الأخر أكد الأستاذ محمد صديق يوسف مدير عام شهادة الأساس بالولاية الشمالية، أن وزارة التربية والتعليم قد انتهت من جميع الاستعدادات لبدء عمليات التصحيح لأوراق الطلاب والطالبات اليوم الأحد، موجهاً الشكر والتقديم لجميع المعلمين والمعلمات لما يبذلونه من جهد كبير من أجل الحفاظ وترقية سير العملية التعليمية بالولاية.

ويتساءل الجميع الآن عن خطوات استخراج نتيجة شهادة الأساس 2021 الولاية الشمالية، وقت الإعلان عنها ونشرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالولاية، والآن نستعرضها عليكم عبر السطور القادمة، تتمثل في التالي:

دخول رابط التربية والتعليم السودانية نتيجة الأساس 2021 ، سيتم إرفاقه وقت تفعيلة. اختيار نتيجة شهادة الأساس 2021 الولاية الشمالية. إدخال رقم الجلوس. اختيار عرض النتيجة.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم كيفية استخراج نتيجة شهادة الأساس 2021 الولاية الشمالية ، وسوف نجلب لكم الرابط الخاص بمعرفة النتيجة وقت تفعيلة من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية، وسنتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار وزارة التربية والتعليم السودانية ، ولحظة إعلان نتيجة الأساس 2021.