النيران تلتهم وجهات سياحية بتركيا وسط إخماد أكثر من 100 حريق

كتب وزير الغابات والزراعة التركي، بكير باكديميرلي، على تويتر، أن 5 حرائق لا تزال مشتعلة في وجهات سياحية في أنطاليا وموغلا، فيما تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على 107 حرائق.

وأعلن مسؤولون أتراك السيطرة على أكثر من 100 حريق غابات، فيما يواصل رجال الإطفاء جهودهم لإخماد الحرائق المشتعلة في الوجهات الساحلية الشهيرة.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه الحرائق مشتعلة في منطقتين بأنطاليا. وموغلا، تواصلت الحرائق في بلدة مرمريس السياحية، ومناطق أخرى.

واستخدمت مدافع المياه التي تستخدمها للشرطة عادة للسيطرة على أعمال الشغب والمروحيات وعربات الإطفاء لإخماد الحرائق في قرية في منطقة بودروم.

وأظهرت مقاطع مصورة عرضها التلفزيون التركي أن النيران اشتعلت من جديد بعد إخمادها في وقت سابق مع اقتراب ألسنة اللهب والدخان من القرى.

وكان المدنيون يحاولون المساعدة، أملا في حماية المنازل وبساتين الزيتون، لكن بعض المنازل تضررت بالفعل. وساعد خفر السواحل والقوارب الخاصة على إخلاء السكان عن طريق البحر.

كما اشتعلت الحرائق في قرية بالقرب من بلدة مانافغات، حيث كانت المروحيات تحاول إخماد النيران.

تم إجلاء السياح الذين أصابهم الذعر يوم السبت من بعض الفنادق في بودروم مع اندلاع حريق أسفل التل باتجاه شاطئ البحر.

ووفقا لتصريحات باكديميرلي فقد اندلعت الحرائق في 32 محافظة منذ يوم الأربعاء، وأسفرت عن وفاة ستة أشخاص.

وبينما تحقق السلطات التركية فيما إذا كانت الحرائق قد بدأت كعمل “تخريبي” من مسلحين أكراد، يشير الخبراء في الغالب إلى أزمة المناخ، كما يتضح من الزيادات الكبيرة في درجات الحرارة إلى جانب الحوادث التي تسبب فيها الأفراد.

أدت الموجة الحارة في جنوب أوروبا، التي يغذيها الهواء الساخن القادم من إفريقيا، إلى انتشار حرائق الغابات في دول أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك في إيطاليا واليونان.

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في تركيا والدول المجاورة في جنوب شرق أوروبا إلى 42 درجة مئوية غدا الإثنين في العديد من المدن والبلدات. وسجلت أنطاليا بالفعل 41 درجة مئوية اليوم الأحد.

في الوقت ذاته، دمرت الفيضانات في مقاطعة فان شرقي تركيا ما لا يقل عن ستة منازل بعد أن فاض نهر صغير نتيجة الأمطار الغزيرة. وقتلت فيضانات في شمال تركيا الشهر الماضي ستة أشخاص على الأقل.