رئيس تونس يتسلم مليون ونصف جرعة لقاح كورونا منحة من إيطاليا

جدة - نرمين السيد - أشرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، صباح اليوم الأحد، على عملية تسلم مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات ضد فيروس "كوفيد-19" ممنوحة من قبل إيطاليا، وذلك بحضور لورانزو فانارا، سفير إيطاليا بتونس.





وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أكد قيس سعيد على أهمية هذا الدعم التضامنى النبيل من الجمهورية الإيطالية والذى يعطى دفعا جديدا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، ويرسخ قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين التونسى والايطالى. وأكد الرئيس التونسى على حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار. وجدد موقف تونس الداعى إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدى لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم، محذرا من "كل محاولات التوظيف السياسى لهذا الملف فى هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا".

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