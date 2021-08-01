بريطانيا تندد بهجوم إيران المتعمد على ناقلة نفط إسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، إن "الهجوم الذى قتل فيه بريطانى ورومانى غير مشروع".

وأضاف: "نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمدا ومقصودا وهو انتهاك واضح من إيران للقانون الدولى".

وتابع: "على إيران وقف مثل هذه الهجمات ولا بد من السماح للسفن بالملاحة بحرية بموجب القانون الدولى".

وشدد راب، على أن بلاده "تعمل بالتعاون مع شركائنا الدوليين للقيام برد قوى على هذا الهجوم غير المقبول".

من جهته، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده فى وقت سابق اليوم الأحد ضلوع إيران بتفجير السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل عمان.

وقال: "اتهامات إسرائيل بضلوعنا فى انفجار السفينة هى مجرد أكاذيب"، مؤكدا أنه "يتعين على إسرائيل أن تكف عن توجيه الاتهامات، ويجب أن تتراجع عن محاولاتها لطرح موضوع السفينة فى مجلس الأمن".

واتهمت إسرائيل إيران بالهجوم وتوعدت برد قاس.