أخبار اليمن : الامين العام المساعد يواسي آل طه وآل العبسي

الامين العام المساعد يواسي آل طه وآل العبسيبعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الاعمال الحاج احمد طه ناجي الذي انتقل الى جوار ربه بعد معاناة مع المرض وبعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى الاخ جميل احمد طه رئيس فرع المؤتمر بالدائرة ٣٠ عضو اللجنة الدائمة الرئيسية واخوانه وكافة آل طه في منطقة صبر، عبر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الأليم.

سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

"انا لله وانا اليه راجعون".

-----------------------------------------------------------

كما بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة مماثلة الى رجل الاعمال علي درهم العبسي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية بوفاة عقيلته.

وفي برقية العزاء عبر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر، عن بالغ العزاء وعظيم المواساة للاستاذ علي درهم واولاده واسرته وكافة آل العبسي بهذا المصاب.

سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها الفردوس الأعلى ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

" انا لله وانا اليه راجعون".