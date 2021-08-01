أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 9 غارات على مأرب

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طيران العدوان يشن 9 غارات على مأرب

شن طيران العدوان السعودي اليوم تسع غارات على مديريات رحبة وصرواح ورغوان بمأرب. طيران العدوان يشن 9 غارات على مأربشن طيران العدوان السعودي اليوم تسع غارات على مديريات رحبة وصرواح ورغوان بمأرب. وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بإربع غارات مديرية رحبة وثلاث غارات مديرية صرواح وغارتين مديرية رغوان. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استنكر المصدر استمرار استهداف طيران العدوان للقرى والمناطق السكنية بالمحافظة.



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