نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1443 عبر نظام نور

نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين 1443، هو ما يتم البحث عنه خلال الفترة الحالية وذلك بسبب إعلان وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن إعلان النتائج اليوم الأحد الموافق 22 ذو الحجة 1442، وحركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين وهو إجراء تقوم به وزارة التربية والتعليم السعودية للكادر التعليمي في المملكة العربية السعودية.

حيث يمكن للمدرسين إدخال رغباتهم المختلفة بما لا يزيد عن 20 رغبات أو رغبة واحدة كافية، وسيتم إجراء عملية تمايز لجميع المتقدمين لإجراءات التحويل باستخدام الآلية التي تم اعتمادها من الوزارة، وسوف نستعرض لكم رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين.

موعد الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي 1443

وقد أكدت المتحدثة باسم التعليم “ابتسام الشهري” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم تمديد فترة التقديم لإجراءات التحويل الخارجي والداخلي مرتين متتاليتين، ويهدف هذا القرار إلى تلبية رغبة المعلمين، وعلى أساس ما تم طلبه عند استكمال الإجراءات وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن نتائج إجراءات التحويل الخارجي يوم الخميس 28 من ذي القعدة من العام 1442، واستلام التظلمات على نتيجة التحويل الخارجي من 28 ذو القعدة إلى 3 ذو الحجة، وبخصوص التحويل الداخلي للمعلمين، فإن نتائج التحويل الداخلي للمعلمين والمعلمات هي 29 ذو الحجة 1442، ومن 29 ذو الحجة 1442 إلى 4-1-1443 سيتم استلام التظلمات على التحويل الداخلي، ونتيجة التحويل الداخلي تتم الموافقة على التحويل بتاريخ 7-1-1443هـ.

كيفية اعتماد نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور 1443

هناك العديد من المعلمين الذين تقدموا بطلب للحصول على النقل الداخلي متجاهلين آلية الموافقة على النقل الداخلي وفقًا للرغبات التي اختاروها ، مما يدفعهم لطلب شرح لعملية الموافقة على النقل الداخلي عبر نظام نور الإلكتروني، لذا سنعرفك الآن على طريقة اعتماد النقل الداخلي عبر نظام نور الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام نور الإلكتروني.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رمز التحقق المرئي.

اختر خدمات شؤون المعلمين من القائمة الجانبية.

انقر فوق رغبات التحويل الداخلي، ثم اضغط على حفظ.

وبالتالي، فإن عملية الموافقة على طلبات نقل المعلمين الداخلية قد اكتملت.

طريقة تعديل رغبات النقل الداخلي 1443 عبر نظام نور

تتطلب عملية تعديل رغبات النقل الخارجي معرفة جميع أدوات نظام نور الإلكتروني من أجل تعديل الرغبات حسب المطلوب، ولهذا السبب تتم عملية تعديل الرغبات من خلال نظام نور بسهولة عن طريق باتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي: