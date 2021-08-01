رابط التقديم في الترميز الطبي وشروط القبول في البرنامج والتخصصات المطلوبة

رابط التقديم في الترميز الطبي، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج “الترميز الطبي”، للجنسين في الفترة من 27/7/2021 إلى 3/8/2021، وهذا طبقاً للاتفاقية التي وقعت بين الطرفين، ويهدف البرنامج إلى عدة أهداف مهنية وعلى رأسها تحسين جودة الرعاية الصحية، وتزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية التي تلزم البرنامج، وللمقبولين في البرنامج مزايا عديدة ومتنوعة منها تقاضي مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، ودعم الانتقالات من وإلى مكان التدريب بنسبة تصل إلى أكثر من 80%، بالإضافة إلى مزايا أخرى متعددة أكاديمية وعلمية، ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

رابط التقديم في برنامج الترميز الطبي

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من يرغب في التقدم والاستفادة من البرنامج الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط الرسمي.

شروط القبول في البرنامج

حددت وزارة الموارد البشرية عدة شروط للتقدم إلى البرنامج وهي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من السعوديين أو ممن تتحقق فيهم شروط المواطنة.

ألا يكون المتقدم على قوة العمل لمدة 3 شهور الماضية، وأن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس في التخصصات المطلوب.

التخصصات والدرجات المطلوبة للتقدم إلى البرنامج

اشترطت الوزارة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس. بما لا يقل عن 3 من 5 في التخصصات الآتية: أحياء، أحياء دقيقة، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء، تقنية حيوية، لغة إنجليزية.

أهمية التقديم في الترميز الطبي

تتلخص أهمية برنامج الترميز الطبي في أنه يساعد في عملية تصنيف الأمراض والمشاكل الصحية المختلفة ووصف العلاج المناسب لها. بالأساليب المتطورة، وهو الأمر الذي يساعد المسؤولين في القطاع الصحي على اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على إحصاءات علمية دقيقة.

وهذا البرنامج أيضا عبارة عن عملية تحويل الأسماء والمصطلحات الطبية للأمراض والإجراءات الجراحية التي يكون المريض خاضعاً لها. إلى رموز رقمية وحرفية. لكن هذا كله يكون من خلال مراجعة السجل الطبي للمريض وتحليله من قبل المتخصصين في إدارة المعلومات والسجلات الطبية. كل في تخصصه ومجاله.