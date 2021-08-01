تمويل شخصي بدون ضمانات مصرف الإنماء قسط شهري بسيط متاح للسعوديين والمقيمين

تمويل شخصي بدون ضمانات مصرف الإنماء الذي يوفر حلول التمويل كثيرة تشمل (القرض العقاري، قرض سيارة) بالإضافة إلى خدمة تقسيط التعليم وخدمات أخرى، يهدف بنك الإنماء إلى تحقيق الموازنة الصعبة من بداية تقديم المال لمن يحتاج له بصورة ميسرة جداً لمنع التعثر في السداد، وذلك من خلال مجموعة من الخبراء في المبيعات لدى المصرف يقومون بالمساعدة لطالب التمويل من حيث دراسة الأهلية وترتيب فترات السداد لكي تكون على أقساط شهرية تناسب الدخل الشهري بدون أن يمثل القرض عبئاً إضافياً ثقيل، يأتي هذا من خلال حساب كافة الالتزامات الشهرية للعملاء وكافة المصروفات لديه مقارنة بإجمالي الراتب ولهذا يتم حساب قيمة القسط بناءاً على ذلك.

تمويل شخصي بدون ضمانات مصرف الإنماء

يتميز مصرف الإنماء أنه يقدم جميع القروض المتاحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، على أن يوفر المزايا الأخرى لكل نوع من التمويل الشخصي كما موضح على النحو التالي:-

يوفر قرض بدون أي ضمانات ميسر في السداد.

يعطي حرية اختيار الأسهم للعميل.

يعتبر تحويل الراتب هو الضامن للحصول على القرض بموجب العقد الذي بينك وبين المصرف.

تمويل بدون كفيل يشمل السعوديين والمقيمين.

يعطيك موافقة فورية في حالة إن كانت المستندات كاملة لديك.

أطول فترة سداد حتى 60 شهراً مرنة.

تمويل شخصي بمبلغ كبير يصل حتى 2 مليون ريال سعودي.

يحدد الرسوم الإدارية بحيث تكون بنسبة 1% فقط ولا تتعدى 5000 ريال كحد أقصى أو أيهما أقل.

متاح لدى المصرف الحصول على قرض إضافي (للسعوديين فقط) بمرونة أكثر بعد مرور سنة من التمويل القائم.

آليات الحصول على تمويل مصرف الإنماء

يتضمن ثلاثة متطلبات فقط وهم حصولك على الحد الشامل والذي يمكن طلبه من خلال موقع المصرف علماً بأنه لابد من أن تكون الوثائق كاملة لديك، فتح حساب استثماري لدى شركة الإنماء للاستثمار، وثالثاً تعبئة نموذج تمويل شخصي بيع الأسهم المحلية عبر الموقع أيضاً أو عبر الإنماء أون لاين، ولمزيد من معرفة المعلومات والاستفسارات الاتصال على رقم مصرف الإنماء 8001208008 من الهاتف الثابت ومن الجوال على 920028000.

المستندات المطلوبة/