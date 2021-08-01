بريطانيا تندد ”بهجوم إيران المتعمد على ناقلة النفط الإسرائيلية”

نددت وزارة الخارجية البريطانية "بالهجوم الذي استهدف ناقلة نفط إسرائيلية في خليج عمان"، مشيرة إلى أن "توقعاتها خلصت إلى أن إيران هي التي هاجمت ناقلة "ميرسر ستريت".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن "الهجوم الذي قتل فيه بريطاني وروماني غير مشروع".

وأضاف: "نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمدا ومقصودا وهو انتهاك واضح من إيران للقانون الدولي".

وتابع: "على إيران وقف مثل هذه الهجمات ولا بد من السماح للسفن بالملاحة بحرية بموجب القانون الدولي".

وشدد راب، على أن بلاده "تعمل بالتعاون مع شركائنا الدوليين للقيام برد قوي على هذا الهجوم غير المقبول".

من جهته، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في وقت سابق اليوم الأحد ضلوع إيران بتفجير السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل عمان.

وقال: "اتهامات إسرائيل بضلوعنا في انفجار السفينة هي مجرد أكاذيب"، مؤكدا أنه "يتعين على إسرائيل أن تكف عن توجيه الاتهامات، ويجب أن تتراجع عن محاولاتها لطرح موضوع السفينة في مجلس الأمن".

واتهمت إسرائيل إيران بالهجوم وتوعدت برد قاس.