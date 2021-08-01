الرئيس التونسى يحذر من محاولات التوظيف السياسى لملف الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - وأكد سعيد، خلال زيارة مفاجئة لوزارة الداخلية التونسية، حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار فى البلاد. وشدد على موقف بلاده الداعى إلى معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية معالجة جذرية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسى كان قد اتخذ قرارات مهمة، منها قرار بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه.

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