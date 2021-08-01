الجيش اليمنى يكبد مليشيا الحوثى خسائر بالجوف

جدة - نرمين السيد - خاضت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، معارك شرسة، كبدت خلالها مليشيا الحوثى الانقلابية قتلى وجرحى، وخسائر مادية فى جبهة الجدافر، شرق محافظة الجوف.





وأوضح القائد الميدانى العقيد محمد الحجى -فى تصريح للموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"- أن قوات الجيش كسرت هجوماً حوثياً من ثلاثة محاور على مواقع الجيش اليمنى، فى جبهة الجدافر، إلا أن رجال الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد. وأفاد الحجى بأن قوات الجيش أجبرت المليشيا على الفرار والتراجع، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى، إضافة إلى القبض على عدد من العناصر.

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