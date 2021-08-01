أخبار اليمن : فلكي يكشف عن توقعات ترتيب المحافظات هطولا للامطار

فلكي يكشف عن توقعات ترتيب المحافظات هطولا للامطاركشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن توقعات ترتيب المحافظات في الهطول التراكمي للامطار.

وقال الشوافي: توقعات ترتيب المدن والمحافظات من الأعلى الى الادني حسب المتوسط للهطول التراكمي المتوقع على مستوى المنطقة للامطار الرعدية متفاوتة الشدة مع عدم استبعاد تشكل خلايا ماطرة شديدة الغزارة على بعض المناطق في اي محافظة لذا تبقى التنبيهات لتوخي الحذر على الجميع خصوصا أن المخاطر لا ترتبط فقط بكمية الهطول بل العوامل الأخرى مثل البنية التحية وغيرها لها دور كبير فتبقى التنبيهات على كل المحافظات دون استثناء، كذلك متوقع تكون الحالة الجوية مصحوبة برياح نشطة وهذة التوقعات لهذا الاسبوع حتى الجمعة 6 أغسطس 2021.

● إب - ذمار - ريمة - الضالع - المحويت - صنعاء - الأمانة - عمران - حجة - غرب صعدة - تعز.

● الحديدة -البيضاء - غرب مارب - غرب الجوف - ابين - لحج - عدن - شبوة - الهضاب و المرتفعات في كلا من حضرموت و المهرة - الصحاري الداخلية و ارخبيل سقطرى و بقية المناطق.

فيما يخص تغطية الهطول للمناطق متوقع مع نهاية الاسبوع أن يكون قد غطى ما يقارب 70% من المناطق في المحافظات غرب اليمن وما يقارب 25% من المناطق في المحافظات شرق اليمن.

