تسجيل دخول مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية alwaleedphilanthropies

تسجيل دخول مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية وتقديم طلب مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال، حيث تعد مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أبرز المؤسسات الإنسانية التي تقدم المساعدات الخيرية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وتتمثل مساعدات الوليد بن طلال في توفير المسكن ووسيلة المواصلات للأسر السعودية التي لا يتجاوز دخلها الشهري الحد الأدنى للمعيشة، ولا تتحمل الميزانية تأمين المسكن، وخاصةً وأم معظم الأسر شابة ولا تقوى على شراء أو استئجار المسكن، لهذا توفر مؤسسة الوليد بن طلال المسكن لتحقيق الاستقرار والاستقلالية لتلك الأسر، وذلك وفق شروط مؤسسة الوليد بن طلال لتملك المسكن والحصول على سيارة.

تسجيل دخول مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية

أتاحت مؤسسة الوليد بن طلال لكافة المواطنين والمواطنات السعوديات تسجيل دخول مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية المستوفين لشروط مؤسسة الوليد بن طلال، والتقديم على دعم السكن والمواصلات المقدم من المؤسسة، من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط مؤسسة الوليد بن طلال الإلكتروني. الدخول في تبويب حسابي الكائن أعلى الصفحة. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة من عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. النقر على خيار تسجيل الدخول.

طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال

تقدم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية خدمة التسجيل الإلكتروني عبر الرابط الرسمي لها، وذلك بالنسبة للمواطنين المستوفيين شروط مؤسسة الوليد بن طلال لذلك، من خلال الخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية مؤسسة الوليد بن طلال. النقر على خيار تسجيل جديد. العمل على تعبئة البيانات المطلوبة بدقة. القيام بكتابة الاسم رباعي، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الجوال ورقم الهوية. العمل على تعيين كلمة المرور وإعادة إدخالها. النقر على خيار تفعيل حساب تويتر. النقر على أيقونة تفعيل الحساب. الضغط على زر تسجيل، عندها ستظهر رسالة بنجاح عملية التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال، ولابد من تفعيل الحساب

شروط مؤسَسة الوليد بن طلال الخيرية

حددت مؤسسة الوليد بن طلال شروط التسجيل في المؤسسة للوصول إلى الفئات المستهدفة من برنامج المساعدات لذلك، أهمها:

ألا يزيد الدخل الشهري لرب الأسرة عن 3000 ريال سعودي كحد أقصى.

ألا يكون سبق وقدم في برنامج الإسكان أو السيارة؛ لأن التقديم يكون مرة واحدة فقط.

عدم أحقية المستفيد في تأخير أو بيع الوحدة السكنية.

أن يخضع المستفيد لشروط توريث الوحدة السكنية في حالة الوفاة.

ألا يمتلك المتقدم عقار سكني أوسيارة.

ألا تنطبق شروط الإسكان وشروط الاقتراض من البنوك على المتقدم.

أن يخضع المستفيد لإشراف الجمعيات على مستوى المملكة من حيث مراحل التسكين والخدمات العامة المتمثلة في المياه والكهرباء وغيرها.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة تسجيل دخول مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، وطريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال حساب جديد.