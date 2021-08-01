خطوات تسجيل رياض الأطفال 1443 عبر موقع نظام نور

طريقة تسجيل رياض الأطفال 1443 تعتبر واحدة من ضمن أكثر ما يبحث عنه علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون علي طريقة تسجيل الأبناء في مرحلة الروضة للعام الدراسي الجديد حيث قامت وزارة التعليم السعودية بفتح باب التسجيل من خلال موقع نظام نور الإلكتروني.

تسجيل رياض الأطفال 1443

أوضحت وزارة التعليم السعودية بإنة قد تم فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال إلكترونياً عن طريق موقع نظام نور الإلكتروني وذلك لأن يتم التسهيل علي كل من أولياء الأمور أثناء القيام بمرحلة التسجيل في الروضة بدلاً من الذهاب إلي المدارس، حيث يقوم ولي الامر بالتسجيل من خلال حسابة الإلكتروني في موقع نظام نور.

شروط التسجيل في الروضة 1443

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم تسجيل الطالب في مرحلة رياض الأطفال وتتلخص هذه الشروط في مجموعة السطور التالية:

يشترط إن يكون الطالب قد بلغ عمر القبول في مرحلة رياض الأطفال.

يجب إن يكون إجري جميع التحصينات المطلوبة حتي عمر القبول في رياض الأطفال.

يشترط إن يخضع الطالب لعملية الفحص الطبي سواء في المدرسة أو في المركز الطبي.

إذا كان الطفل سعودي الجنسية يجب إن يكون مسجل في سجل الأسرة.

في حالة عدم توافر للطالب شهادة ميلاد يجب إن يقدم شهادة التسنين من المركز الطبي.

خطوات تسجيل رياض الأطفال 1443

يتم التسجيل في مرحلة الروضة من خلال موقع نظام نور الإلكتروني حيث يكون ذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون وفقاً للنحو التالي: