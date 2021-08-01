صدامات بين الشرطة الألمانية ورافضى إغلاق كورونا

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الشرطة إن بعض المحتجين ضايقوا وهاجموا عناصر الأمن فى منطقة شارلوتنبرج غرب العاصمة، وتجاوزوا الحواجز، مضيفة أنهم "حاولوا اختراق سلسلة للشرطة وجر زملائنا. أدى ذلك إلى استخدام المواد المسيلة والهراوات والعنف الجسدى".
وفى بيان عبر "تويتر"، أعلنت الشرطة الألمانية توقيف عدد من المتظاهرين الذين نظموا احتجاجاتهم بدعوة من حركة "كويردنكرد"، التى تعد أبرز حركة مناهضة لقيود احتواء الفيروس فى ألمانيا.
وكان القضاة حظروا عددًا من التظاهرات التى كانت تعتزم تنظيمها نهاية الأسبوع الجارى. وكان من المفترض أن يشارك 22.500 شخص فى إحدى هذه المسيرات، اليوم الأحد.
وأكدت المحكمة أنه لا يمكن السماح بتنظيم التجمعات، خشية خرق قواعد وضع الكمامات، والتباعد الاجتماعى، فى ظل ارتفاع أعداد الإصابات فى ألمانيا مجددًا.
ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها "حرية" و"لا لديكتاتورية كورونا"، ولم يضع العدد الأكبر من المشاركين الكمامات.
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